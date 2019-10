Im Tempel Karlsruhe: Sängerin Miu mit Sound für Adele-Fans

Anzeige

Wird Miu die nächste Alice Merton? Die hatte ihren Titel „No Roots“ vor drei Jahren bei diversen Plattenfirmen vorgestellt und durchweg zu hören bekommen, ein Song mit diesem Sound werde nicht funktionieren. Also veröffentlichte Merton „No Roots“ in Eigenregie – und landete einen Welthit. Gerade weil der Sound etwas anders war als gewohnt. Nun hat die Hamburger Sängerin Miu ihr Doppelalbum „Modern Retro Soul“ herausgebracht. Das enthält Songs wie „Up & Down“, auf die eigentlich alle Adele-Fans anspringen müssten. Doch von diversen Major-Labels bekam Miu zu hören, für diese Musik gebe es keinen Markt.

Also hat sie ihr Werk auf eigene Faust veröffentlicht. Das Ergebnis: Auch ohne bundesweite Plakat-, TV- und sonstige Promotion stand „Modern Retro Soul“ eine Woche nach der Veröffentlichung stand auf Platz 1 der Amazon-Charts für neue Soulplatten. Und die Erstauflage von 1.500 CDs war so gut wie verkauft.

600 in Hamburg, 60 in Karlsruhe

Bei Mius Karlsruher Auftritt in der Tempel-Scenariohalle, der vierten Station auf der Tour, geht es noch eher familiär zu. Gut 60 Leute sind gekommen. Eine Woche zuvor beim Release-Konzert in ihrer Heimatstadt Hamburg waren es zehn Mal so viele. Doch man glaubt Miu aufs Wort, wenn sie in Karlsruhe auf der Bühne sagt: „Ich freu’ mich über jeden Einzelnen von euch.“

Wohlfühlen und Mitwippen

So weit im Süden sei man noch nie gewesen, erzählt Gitarrist Magnus Landsberg, der das Album auch mitproduziert hat. Dennoch fremdeln weder Band noch Publikum: Mius kraftvolle klare Stimme und der organische Sound der Band mit knackigen Grooves, präzise platzierten Gitarrenläufen und einem Spektrum vom 70er-Jahre-Disco-Funk bis zu Sphären-Blues à la Pink Floyd ergeben einen unprätentiös runden Gesamtklang zum Wohlfühlen und Mitwippen.

Zwar kann Miu sich auf der Bühne durchaus richtig in Pose werfen. Das sieht man im Video zum bereits erwähnten Song „Up & Down“ (das außerdem unterstreicht, dass diese Band es versteht, mit kreativ eingesetzten Eigenmitteln international konkurrenzfähig zu werden).

Auf der Karlsruher Club-Bühne scheinen sich die Sängerin und ihrer Band freilich auch deshalb zu fühlen, weil in diesem Rahmen die Musik an erster Stelle stehen darf. Miu im roten Kleid zwischen vier jungen Herren in schwarz, der Bandname in grünen Leuchtbuchstaben – das ist schon die ganze Show.

Songs gegen Lebenskrisen

Erfrischend offen spricht Nina Graf, wie Miu eigentlich heißt, über die Vorgeschichte mancher Songs, mit denen sie Krisen und Beobachtung verarbeitet. „Drifting Away“ etwa dreht sich darum , dass man dank Social Media zwar ständig mit allen möglichen Leuten Kontakt hat, aber kaum noch wirklich Zeit mit Freunden verbringt. Eine gute Figur macht sie auch an der altehrwürdigen Gibson-Gitarre oder am E-Piano, wo sie vor der Pause ganz alleine „Be The Bigger Person“ spielt, einen Song über die unguten Folgen allzu großer Rücksicht.

Keine Rücksicht auf Plattenfirmen

Der Produktion von „Modern Retro Soul“ hat es gut getan, dass hier keinerlei Rücksicht auf Vorgaben der Musikindustrie genommen werden musste. Mehr noch: Eigentlich hat erst die Ablehnung dieses Werk ermöglicht. „Ursprünglich wollten wir uns auf eine CD mit zwölf Songs beschränken“, erzählt Miu nach dem Konzert. „Aber als klar war, dass wir die Platte selber machen, sahen wir keinen Zwang mehr, auf etwas zu verzichten.“

Doppelalbum mit zwei Sounds

Mit dieser Freiheit im Rücken (und rund 22.000 Euro aus Crowdfunding) hat sie nun insgesamt 25 Tracks veröffentlicht. Zwölf davon wurden im modernen Stil aufgenommen, 13 weitere bewusst mit alten Instrumenten im Stil früher Soulscheiben. „Wir haben die Platten sogar von zwei unterschiedlichen Leuten mixen lassen“, sagt Gitarrist Landsberg.

Das Ergebnis ist sowohl markant als auch gut durchhörbar. Und wenn die große Nachfrage nun vielleicht doch ein Label oder eine Agentur auf den Plan ruft, dann sollte es kein Problem für Miu sein, auf der nächsten Tour nicht nur in Hamburg 600 Leute zu erreichen. Verdient hätten sie und ihre Musik es allemal.