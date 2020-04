In Zeiten von Corona wächst das kulturelle Internet-Angebot im Südwesten weiter

Anzeige

Es wächst und wächst und wächst: Das Angebot digitaler Plattformen von Museen, Bühnen und sonstigen Veranstaltern wird immer reichhaltiger. Um bei der Übersicht zu helfen, stellt das baden-württembergische Kunstministerium unter dem Schlagwort #Cooltour täglich jeweils drei Tipps vor. Als „kreativ, bunt und vielfältig“ lobt Staatssekretärin Petra Olschowski laut Mitteilung das Angebot der Kultureinrichtungen.

Das Nationaltheater Mannheim bietet im Internet einen Ersatz für eine jahrzehntelange kulturelle Tradition, die dem Coronavirus weichen musste. Erstmals seit langem kann am Karfreitag nicht die legendäre „Parsifal“-Inszenierung aufgeführt werden, die 1957 von Hans Schüler zur Premiere gebracht wurde.

Unter dem Titel „Parsifal 2020“ zeigt das Nationaltheater auf seiner Webseite eine neu erarbeitete Version des Interviewfilms „Parsifal 1957-2017“ , der anlässlich des 60-jährigen Jubiläums der Inszenierung im Jahr 2017 entstanden ist. Der Film ist bis 19. April unter www.nationaltheater.de verfügbar.

Junger Russe inszeniert Böll-Roman

Ebenfalls dort zu finden ist über die Ostertage ein Mitschnitt der 2019 herausgekommenen Inszenierung „Ansichten eines Clowns“. Die viel beachtete Aufführung ist auch für Karlsruher Theaterfreunde interessant. Denn der junge russische Regisseur Maxim Didenko, der den Böll-Roman mit vielen choreografischen Elementen für die Bühne eingerichtet hat, sollte jüngst am Badischen Staatstheater die Oper „Wozzeck“ herausbringen. Deren Premiere ist nun auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Mannheimer Mitschnitt ist ab Karsamstag, 11. April, ab 18 Uhr insgesamt 48 Stunden lang verfügbar.

Auftritte mit Gagenzahlung

Ein mit Künstlergagen verbundenes Online-Programm gibt es im Landkreis Calw unter dem Titel kulturkanal.live. Die Idee dahinter: Städte und Gemeinden aus dem Landkreis melden Künstler, deren Auftritte wegen der Corona-Krise abgesagt wurden, beim Kulturkanal an. Diese werden gefilmt und die so entstandenen Videos zu bestimmten Terminen online gestellt. Der Zugang ist kostenfrei, es wird aber zu Spenden aufgerufen. Zudem erhalten die Künstler eine Gage von der Kommune, die sie ursprünglich für ihre Auftritte gebucht hatte. Unter anderem beteiligt sich Bad Herrenalb an der Aktion.

Baden-Baden bringt Tanz ins Netz

In Baden-Baden hat die Events GmbH wegen der Verschiebung bzw. Absage der Europameisterschaft Kür-Standard und der Gala zum European Dance Award eine Videothek gebündelt, in der zahlreiche Videos vergangener Tanzveranstaltungen im Kurhaus abrufbar sind. Unter badenbadenevents.de/videothek findet sich auch der Mitschnitt des „Geisterkonzerts“ in der Reihe „Mr M’s Jazzclub“, das am 13. März ohne Zuschauer im Kursaal gespielt und live gestreamt wurde.

Bündelung in Karlsruhe

In Karlsruhe sind viele Kulturangebote der hiesigen Veranstalter gebündelt zu finden unter karlsruhe-erleben.de/smartathome/kultur. Die Palette reicht von den Museen über Theateraufzeichnungen bis zur Online-Ausgabe des auf Oktober verschobenen Filmfestivals „Independent Days“.

ZKM präsentiert Komponistinnen

Das ZKM Karlsruhe hat eine „Feminale der Musik“ ausgerufen. Man wolle im digitalen Raum einen Beitrag zur Anerkennung musikalischer Leistungen herausragender Komponistinnen leisten, die im realen Raum der Konzerthallen immer noch unterrepräsentiert seien, so die Mitteilung. Auf der Onlineplattform zkm.de/feminale-der-musik werden bis 1. Mai, montags bis freitags, ausgewählte Positionen vom 17. Jahrhundert bis heute vorgestellt.

Das Programm reicht dabei von frühen Vertreterinnen wie Francesca Caccini (1587 bis 1640), Wilhelmine von Bayreuth (1709 bis 1748) über Lili Boulanger (1893 bis 1918) und Mel Bonis (1858 bis 1937) sowie die Karlsruherinnen Clara Faisst (1872 bis 1948) und Margarete Schweikert (1887 bis 1957) bis hin zu zeitgenössischen Komponistinnen wie Olga Neuwirth, Rebecca Saunders und Adriana Hölszky.