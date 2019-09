„Was wäre, wenn Woyzeck eine Frau wäre?“

Anzeige

Als die Regisseurin Anna Bergmann vor einem Jahr die Schauspieldirektion am Badischen Staatstheater Karlsruhe übernahm, war sie eine von wenigen Frauen auf einer solchen Leitungsposition in der Theaterlandschaft. Zudem erklärte sie, in der ersten Spielzeit nur mit weiblichen Regiekräften zu arbeiten. Dieses „Feminat“ bescherte dem Karlsruher Haus viel Aufmerksamkeit, auch etliche Produktionen fanden überregional Beachtung. Zum Start in die zweite Spielzeit sprachen Anna Bergmann und ihre Stellvertreterin Anna Haas mit unserem Redaktionsmitglied Andreas Jüttner über ihre Erfahrungen und Pläne, über den Mangel an starker Gegenwartsdramatik und die Gewichtung weiblicher Perspektiven.

Wenn Sie mit etwas Abstand zurückblicken: Wie sind denn die Erfahrungen mit dem „Feminat“?

Bergmann: Wer hat sich eigentlich dieses Wort ausgedacht? Ich war es nicht. Aber zur Frage: Ich würde da gern unterscheiden zwischen dem Aspekt der Leitung und der künstlerischen Seite. Bei der Leitung war das Modell, die Kompetenzen auf mehrere Personen aufzuteilen, eine sehr gute Erfahrung.

Haas: Man kommt einfach auf andere Ideen, wenn nicht alles aus einem Kopf kommen muss. Ich glaube, dass wir eine gute Art haben, einander zuzuhören und so manchmal im Gespräch auf eine dritte Option kommen, die keiner von uns alleine eingefallen wäre.

Bergmann: Künstlerisch ist einiges sehr gut gelaufen und einiges eben nicht – das ist nun mal so am Theater. Interessant ist beispielsweise „Am Königsweg“ von Elfriede Jelinek: Da haben sich die Männer anfangs beschwert, dass sie nur als Edelstatisterie dabei wären, und inzwischen hat sich da auch hinter der Bühne eine gute Gruppendynamik gebildet und das Ensemble spielt die Produktion richtig gern.

Haas: Herausragend ist aber auch „The Broken Circle“, wo die Leute am Ende jeder Aufführung zum Applaus aufstehen und Tränen in den Augen haben. Dass dieser Abend so ankommt, haben wir gehofft, aber wissen konnte man es nicht. Das Stück geht so an die Emotionen, dass man es auch aushalten muss.

Stichwort Reaktionen: Wie haben Sie denn im vergangenen Jahr das hiesige Theaterpublikum erlebt?

Haas: Meine Beobachtung ist, dass die Leute sich gern einlassen auf die Psychologie der Geschichten, wenn es in die Tiefe geht. Und sie schätzen eine starke Ästhetik, also etwa den Einsatz von Musik, von Videos oder den Auftritt einer Puppenspielerin. Wenn ich von Besuchern angesprochen werde, dann geht es oft darum, wie beeindruckend es ist, was Theater live mit all diesen Medien machen kann. Und was für starke Spielerinnen und Spieler wir haben.

Die Schauspieler kommen immer sehr gut weg.

Bergmann: Ja, die Schauspieler kommen immer sehr gut weg. Es gibt natürlich auch Zuschauer, denen „Am Königsweg“ nicht zusagt, auch mit diesem komplexen Text und dieser monotonen Art. Wobei die Regisseurin sich die letzte Aufführung vor der Sommerpause noch mal angesehen hat und dann meinte, sie hätte vielleicht doch ein oder zwei Rhythmusverschiebungen machen sollen. Vielleicht ändert sie zur Wiederaufnahme daran etwas, diese Möglichkeit ist ja auch das Schöne am Theater. Ich habe selber nach der Premiere noch 15 Minuten aus dem Schluss der Ibsen-Collage „Nora, Hedda und ihre Schwestern“ herausgekürzt, weil ich es dann doch zu lang fand. Insgesamt glaube ich, es ist für jeden Geschmack etwas dabei, aber es kann nicht jede Produktion jedem gerecht werden.

In den vergangenen Jahren hieß es oft, das Publikum interessiere sich vor allem für Themen. Wie wichtig ist Ihrer Ansicht nach denn die Kunst und die Präsenz der Schauspielerinnen und -spieler?

Bergmann: Als Regisseurin betrachte ich mein Ensemble auch als Partner. Daher finde ich es natürlich wichtig, dass die Spieler glänzen und dass sie sich innerlich, emotional und ganzkörperlich einbringen. Letztlich machen sie das Theater lebendig. Ich möchte auch, dass die Leute wegen unserer Spieler ins Theater gehen.

Am Theater ist das Spiel wichtiger als eine diskursive Abhandlung.

Haas: Emotionalität und Einfühlung spielt in allen unseren Arbeiten eine wichtige Rolle. Reines Diskurstheater haben wir kaum. Auch das Puppenstück zum Grundgesetz ist eher eine Revue. Eine diskursive Abhandlung kann ich auch lesen, am Theater aber sind Spiel und Performance wichtig, damit ein Live-Moment entsteht. Zur Eröffnung haben wir das Erfolgsteam von „Hair“ mit der Band um Clemens Rynkowski für das Musical „Shockheaded Peter“, also Struwwelpeter engagiert, um auch weiterhin für ein großes Publikum Spaß und Unterhaltung zu bieten. Zugleich geht es um gesellschaftsrelevante Fragen wie die der Erziehung. Wie ernst nehmen wir unsere Kinder?

Um Emotionalität und Einfühlung auf die Bühne zu bringen, braucht es Vorlagen mit entsprechenden Figuren, Situationen und Dialogen. Wenn Sie nun für Ihre nächste Inszenierung „Passion – Sehnsucht der Frauen“ drei Filme von Ingmar Bergman adaptieren, drängt sich die Frage auf: Fehlen in der Gegenwartsdramatik solche Vorlagen?

Bergmann: Ja. Genau das ist einer der Gründe, warum ich so etwas mache. Wenn mir jemand etwas Vergleichbares schreibt, freu ich mich total über Post. Derzeit sehe ich es aber nicht. Deshalb grabe ich eben bei Herrn Bergman, und diese Texte sind tatsächlich noch nie aufgeführt worden. Insofern ist das auch eine Uraufführung.

Haas: Interessant ist ja auch, dass Bergman sehr starke Frauengeschichten erzählt hat, während er selbst sehr fragwürdig mit Frauen umging. Diesen erstaunlichen Blick auf Frauenfiguren aus der Frauensicht einer Regisseurin zu spiegeln finde ich spannend.

Wie feministisch muss Theater sein? In der angekündigten Neuinszenierung von „Woyzeck“ wird die Titelfigur weiblich – was macht das mit der Figur?

Haas: Die Regisseurin Anna Habermehl ist ursprünglich Bühnenautorin. Da sie Büchner sehr verehrt, hat sie kein ganz neues Stück geschrieben, sondern die Geschichte so neu geschrieben, dass Woyzeck eine Soldatin ist, die ein Trauma hat, und ihr Partner zuhause ist und sich um das Kind kümmert – ein bisschen wie die Geschichte in dem Stück „Am Boden“, das vor zwei Jahren hier lief. Trotzdem gibt sie der Poesie von Büchners Sprache ihren Raum.

Bergmann: Und die Woyzeck-Figur spielt Anna Gesa-Raija Lappe, insofern wird es sehr speziell.

Wenn wir Woyzeck als Soldatin der Gegenwart denken, wie wäre dann das Stück?

Haas: Daher stammt auch die Idee: Wenn Frau Lappe Woyzeck wäre und wir Woyzeck als Soldatin der Gegenwart denken, wie wäre dann das Stück? Aus dieser Frage ist das Projekt entstanden, und zwar im Dialog mit der Autorin. Letzteres ist übrigens oft der Fall.

Bestimmt der Trend zum Dialog auch die Probenarbeit?

Haas: Insgesamt gab es bisher bei jedem Problem die Bereitschaft, kooperativ eine Lösung zu finden. Ich habe auch das ganze Jahr über kein Geschrei oder so mitbekommen, da kenne ich von männlichen Regisseuren durchaus einen anderen Umgangston.

Bergmann: Das Ensemble sagt mir, die Stimmung sei so gut wie noch nie. Allerdings: Wenn ich inszeniere, sage ich schon, was passiert. Sonst wäre das ein einziges Kuddelmuddel. In den Proben muss einer Bescheid sagen. (lacht) Da bin ich dann doch der diktatorische Typ.