Vom Staatstheater ans Humboldt-Forum

Wechsel in der Leitungsebene des Badischen Staatstheaters Karlsruhe: Jan Linders, Chefdramaturg und Stellvertreter des Generalintendanten in künstlerischen Angelegenheiten, verlässt nach acht Jahren das Haus und geht ans Humboldt-Forum Berlin. Dort übernimmt er die Leitung des Ressorts Veranstaltungen. Der Wechsel wird bereits zum 1. Juni wirksam. Linders kam 2011 gemeinsam mit Generalintendant Peter Spuhler von Heidelberg nach Karlsruhe und wirkte dort bis 2016 als Schauspieldirektor und Stellvertreter des Generalintendanten.

In dieser Zeit entstand unter anderem das Recherchestück „Stolpersteine Staatstheater“ von Hans-Werner Kroesinger und Regine Dura, das 2016 zum Berliner Theatertreffen eingeladen wurde und danach unter anderem in Prag, Talinn, Tiflis, Peking, Nancy, Tel Aviv und Kiew gastierte. 2016 wechselte Linders in Karlsruhe auf den Posten des Chefdramaturgen und des Beauftragten für Internationales und Interkulturelles.

Nachfolgerin aus Helsinki

Diese Aufgabenbereiche soll künftig Laura Åkerlund betreuen. Die 1987 geborene Theaterfrau ist künstlerische Leiterin der Komischen Oper Helsinki und war 2018 zu Gast am Staatstheater Karlsruhe als Mitglied der Jury des 9. Internationalen Gesangswettbewers für Wagner-Stimmen. Linders’ Amt der Stellvertretung des Generalintendanten übernimmt Uta-Christine Deppermann, die seit der Saison 2018/19 das künstlerische Betriebsbüro des Staatstheaters leitet.