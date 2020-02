Probenbesuch: Kammertheater Karlsruhe bringt Rockmusical „Bed of Roses“ mit ernsten Untertönen

Anzeige

Mit Rockmusicals hat das Kammertheater Karlsruhe gute Erfahrungen gemacht. Die Freddie-Mercury-Hommage „Show Must Go On“ etwa war ein Dauerbrenner im Programm. Nun steht die nächste Premiere mit viel Musik bevor. Intendant Ingmar Otto hat mit „Bed of Roses“ ein Stück geschrieben, in dem eine alte Schulband für ein Klassentreffen wieder zusammenfindet. Doch der Abend bietet nicht nur eine Begegnung mit 90er-Jahre-Hits, sondern befasst sich auch mit dem Thema Inklusion.

Theater ist Detailarbeit. Damit das Bühnengeschehen bei einer Aufführung so reibungslos abschnurrt, wie es das Publikum gewohnt ist, müssen nicht nur alle Textzeilen sitzen, sondern auch alle Interaktionen und Bewegungen der Darsteller. Ein Einblick in eine Probe zur nächsten Kammertheater-Premiere „Bed of Roses“ zeigt, wie es Intendant Ingmar Otto immer wieder gelingt, so viel Leben auf die eigentlich recht kleine Bühne zu bringen.

Viel Arbeit an Details

An diesem Freitagvormittag feilt er mit dem Ensemble an den ersten Szenen, in denen sich das Geschehen im wahrsten Wortsinn entfaltet. Stefan Viering, der in dem Stück einen gealterten Gastwirt spielt, klappt die Kneipenkulisse auf, während er den von Joseph Reichelt gespielten Schlagzeuger Kloppi begrüßt, der gerade sein Instrument hereinrollt. Denn „Bed of Roses“ handelt von einem Klassentreffen in jener Kneipe, in der 15 Jahre zuvor der Schulabschluss gefeiert wurde, und die Organisatorin dieses Treffens hat die alte Schulband zusammengetrommelt.

Was nachher auf der Bühne mit selbstverständlicher Beiläufigkeit passieren soll, muss präzise abgestimmt werden: Wer steht wo, wenn das Bühnenbild geöffnet wird? Wann wird welcher Satz gesagt, damit keine Lücken entstehen und dennoch genug Zeit bleibt, um alle Handgriffe zu erledigen?

Eile ohne Hektik

Es ist nur noch eine Woche bis zur Premiere. Doch statt zu drängeln, beherzigt Ingmar Otto eine Theaterweisheit des Altmeisters George Tabori, der in Proben gesagt haben soll: „Langsam, Kinder, wir haben wenig Zeit.“ Was er hier als Regisseur umsetzt, hat er sich selber aufgebürdet, denn Otto ist auch Autor des Stücks.

Und als solcher hat er sich thematisch einiges vorgenommen. „Am Anfang war die Idee eines Klassentreffens, bei dem die frühere Schulband spielt“, erklärt Otto. „Die Erinnerung an die gemeinsam gehörte Musik weckt auch die Erinnerung an die gemeinsam verbrachte Zeit“, beschreibt er die Geschichte der Figuren. Diese soll freilich auch aufs Publikum übergreifen: Der Erfolg von 80er- und 90er-Partys sowie von Tribute-Bands beweist, dass musikalische Nostalgie voll im Trend liegt.

Rockmusik trifft Inklusion

Doch „Bed of Roses“ hat noch eine weitere Ebene: „Ich halte es für unsere Aufgabe als Theater, den Unterhaltungsbereich um gesellschaftliche Themen zu erweitern“, sagt Otto. In diesem Fall handelt es sich um das Thema Inklusion. Die Klasse, die sich hier trifft, hat eine inklusive Schule besucht. Einer der Musiker sitzt im Rollstuhl, ein anderes Mitglied der Band war die mit Trisomie 21 geborene Tamara.

Der besondere Dreh des Stücks: Wegen eines Herzfehlers ist sie bereits mit Mitte 20 gestorben, steht aber quicklebendig auf der Bühne. Denn ihr Vater, der seine Trauer in Alkohol ertränkt, klammert sich an seine Erinnerungen und kann Tamara einfach nicht loslassen.

Trauer und Lebensfreude

„Das sind ernste Themen, aber es gibt auch viel Lebensfreude in dem Stück“, verspricht Otto. Zum einen ist da die Musik: „Das Stück erzählt auch davon, wie sich vier unterschiedliche Menschen im gemeinsamen Musizieren finden“, erklärt Paul Taube, der musikalische Leiter der Produktion.

Zum anderen ist da die Darstellerin der Tamara, Luisa Wöllisch. Die 23-jährige Münchnerin mit Down-Syndrom hat schon in Kinofilmen gespielt, etwa neben Tom Schilling in „Die Goldfische“. Ingmar Otto hat sie am Freien Theater München gesehen, wo sie zum Abschluss ihrer Ausbildung die Titelrolle in Frank Wedekinds „Lulu“ spielte.

„Absolute Bereicherung“

Nun steht sie auf der Kammertheater-Bühne neben Staatsschauspieler Stefan Viering, der bis zu seiner Pensionierung 2012 am Staatstheater engagiert war und seitdem schon mehrfach am Kammertheater auftrat, etwa in „The King’s Speech“, „Professor Unrat“ oder „Honig im Kopf“. Und der herzliche Tonfall zwischen ihm und Luisa Wöllisch illustriert, was Ingmar Otto zum Thema Inklusion sagt: „Wir wollen vom ganz normalen Umgang miteinander erzählen. Auch in diesem Sinn ist die Produktion eine absolute Bereicherung für unser Haus.“

„Bed of Roses“: Premiere am Freitag, 6. März, 19.30 Uhr. Vorstellungen bis 3. Mai jeweils Mittwoch bis Samstag 19.30 Uhr und Sonntag 18 Uhr (nicht am 21. März sowie 12., 18., 26. und 29. April).

Hier geht’s zur Homepage des Stücks.