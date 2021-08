Von Karlsruhe aus ging es für die musikalischen Nachwuchstalente Katharina Bierweiler und Thomas Heinen auf die Bühne des königlichen Opernhauses in Brüssel. Für die Beiden ging damit ein Traum in Erfüllung.

Auf den großen Bühnen dieser Welt Musik zu machen – davon träumen viele angehende Musikerinnen und Musiker.

Für Katharina Bierweiler (16) und Thomas Heinen (13) ist dieser Traum in Erfüllung gegangen: Im Frühjahr 2021 haben sie am königlichen Opernhaus La Monnaie, Brüssel, in Benjamin Brittens Oper „The Turn of the Screw“ in den Rollen von Flora und Miles mitgewirkt.