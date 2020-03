Karlsruhe sucht Kulturchefs: Das kommt auf die Bewerber zu

Anzeige

Die Zeit der Abschiede naht. In Karlsruhe stehen in absehbarer Zeit auf der Führungsebene von Kultureinrichtungen mehrere Personalentscheidungen an. Bei einigen sind die Weichen bereits gestellt. So wird etwa Ernst-Otto Bräunche, der Leiter des Stadtarchivs, zum 30. Juni das Amt an seine Stellvertreterin Katrin Dort übergeben.

Einen Stabwechsel gibt es auch beim Stadtmuseum, an dessen Spitze Ferdinand Leikam, derzeit noch kommissarischer Chef des Pfinzgaumuseums, den gegenwärtigen Hausherrn Peter Pretsch ablösen soll.

Abschied von Susanne Asche

Auch auf der nächst höheren Verwaltungsstufe soll es eine Veränderung geben. Im September 2021 endet die Amtszeit von Susanne Asche. Die promovierte Literaturhistorikerin, die zunächst als Historikerin im Karlsruher Stadtarchiv arbeitete, später das Pfinzgaumuseum in Durlach und danach dem Fachbereich Kultur in Offenburg vorstand, ist seit 2008 Leiterin des Kulturamts in Karlsruhe.

„Eine ganz wichtige Stelle,“ sagt Bürgermeister Albert Käuflein, in dessen Dezernat die Kultur angesiedelt ist. Da Karlsruhe auf diesem Gebiet seiner Auffassung nach „große Außenwirkung“ besitzt, geht er davon aus, dass bei potenziellen Kandidatinnen oder Kandidaten starkes Interesse an dieser Position herrscht.

Zunächst allerdings muss die Stelle ausgeschrieben und ein komplexes Verfahren durchlaufen werden, bei dem nicht zuletzt der Personalrat und die Gleichstellungsbeauftragte ihr Votum abgeben, bevor am Ende der Gemeinderat über die zwei oder drei Vorschläge entscheidet, die ihm vom Personalausschuss vorgelegt werden.

„Kultur braucht Räume“

Für Kulturbürgermeister Käuflein ist wichtig, dass jemand die Nachfolge von Susanne Asche antritt, der zu den Besonderheiten der Stadt passt. Hier stehen aus seiner Sicht wesentliche Aufgaben an, die sich unter dem Schlagwort „Kultur braucht Räume“ zusammenfassen lassen. Weit oben auf der Prioritätenliste das Prinz-Max-Palais. Das Gebäude aus der Gründerzeit ist dringend sanierungsbedürftig. Ob für die Bauarbeiten grünes Licht gegeben wird – darüber wird demnächst der Karlsruher Gemeinderat zu befinden haben.

Hoffen auf den Kulturturm

Derzeit beherbergt das Palais die Jugendbibliothek, das Stadtmuseum, die Literarische Gesellschaft und das Museum für Literatur am Oberrhein. Gerade der Literaturbereich wünscht sich schon seit langem erweiterte Räumlichkeiten. Insbesondere bei Lesungen geht es oft sehr eng zu.

Eine Lösung des Problems könnte ein Vorhaben bringen, das spätestens seit dem Sommer 2008 im Gespräch ist: Auf dem Kronenplatz könnte ein Kulturturm errichtet werden, in dem die Stadtbibliothek ihr künftiges Domizil fände. Die ist derzeit im Ständehaus untergebracht, das dann frei würde. Wodurch sich wiederum Optionen für andere Nutzungen ergäben – nicht zuletzt für die Literarische Gesellschaft und das ihr angeschlossene Museum.

Wechsel auch in der Städtischen Galerie

Von den bevorstehenden personellen Veränderungen ist auch die Städtische Galerie betroffen. Brigitte Baumstark, die seit 2008 das Programm bestimmt, geht Ende des Jahres in den Ruhestand. Die Stelle soll demnächst öffentlich ausgeschrieben werden, wobei eine hausinterne Besetzung nicht zur Debatte steht, da Baumstarks Mitarbeiterinnen ebenfalls auf die Altersgrenze zusteuern.

Als Baumstark ihr Amt übernahm, kam das einer Herabstufung gleich: Ihre Vorgängerin Erika Rödiger-Diruf hatte noch den Status einer Direktorin; nach ihrem Weggang wurde diese Position auf den Rang einer Abteilungsleiterin heruntergeschraubt, was im Austausch mit anderen, zumal größeren Museen durchaus von Nachteil sein kann, weil man nicht wirklich auf Augenhöhe verhandelt.

Käuflein, derzeit im dritten Amtsjahr, sieht darin kein wesentliches Hindernis und plant deshalb auch nicht, hier etwas zu ändern. Das sei deshalb nicht möglich, weil es eine einheitliche Verwaltungsstruktur geben müsse – vom Archiv bis zur Galerie.

Die integrierende Funktion

Wichtig ist Käuflein hingegen das, was er „die integrierende Funktion der Kultur“ nennt. Er sieht in ihr ein Mittel „gegen die zentrifugalen und erodierenden Kräfte unserer Gesellschaft.“ Deshalb wünscht er sich mehr Kultur für mehr Menschen, auch für solche, die gemeinhin keine Museen besuchen und nicht ins Museum gehen.

Hier sieht der CDU-Politiker eine große Chance durch die Digitalisierung. Sie könne dazu animieren, das, was man vielleicht am heimischen Rechner kennengelernt hat, auch einmal im Original auf sich wirken zu lassen. Digitalisierung sei ihm aber auch deshalb ein Anliegen, weil man als Unesco City of Media Arts nun ein Programm erarbeiten müsse. Käuflein: „Der Titel ist eine Auszeichnung, bedeutet aber auch Aufwand.“