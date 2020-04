Karlsruher Händel-Gesellschaft ruft auf zu Spenden für abgesagte Festspiele in Göttingen und Halle

Anzeige

Das Herz für Händel schlägt in Karlsruhe zuverlässig und vorbildlich. Die Händel-Gesellschaft der Stadt, die dem großen Barockkomponisten jährlich ein Festival widmet, sammelt schon seit gut drei Wochen Spenden in Solidarität zu Göttingen. Die dort für Ende Mai geplanten Internationalen Händel-Festspiele waren am 17. März aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden. Eine besonders betrübliche Nachricht nicht zuletzt auch deshalb, weil diese ältesten deutschen Händel-Festspiele in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert hätten. Nun kam die nächste Hiobsbotschaft.

Auch die Händel-Festspiele in Karlsruhes Partnerstadt Halle entfallen aufgrund der Corona-Krise. Das verkündete Oberbürgermeister Bernd Wiegand am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Halle. Eigentlich hätten mehr als 100 Veranstaltungen vom 29. Mai bis 14. Juni 2020 in der Geburtsstadt des Komponisten Georg Friedrich Händel (1685 bis 1759) stattfinden sollen.

Die Festspiele ziehen jährlich Zehntausende Klassikfans aus der ganzen Welt in die Geburtsstadt des Barockkomponisten. Eine Verschiebung der Konzerte innerhalb des Jahres 2020 wurde nach Angaben der Veranstalter intensiv geprüft, habe sich aber als nicht durchführbar erwiesen. Auch das Programm der Händel-Festspiele 2021 in Halle ist bereits fertig geplant.

Unter dem Motto „Helden und Erlöser“ wird in verschiedenen Veranstaltungen die Lebensgeschichte Jesu thematisiert und damit Händels berühmtes Oratorium „Messiah“ in den Vordergrund gerückt (28. Mai bis 13. Juni 2021). Daher versuche man nun, einige Aufführungen des Festspieljahrganges 2020 in den 100-jährigen Jubiläumsjahrgang 2022 und in das Programm der Festspiele 2023 zu implementieren.

Die gesamte Händel-Community ist sehr traurig. Peter Overbeck, Vorsitzender Händel-Gesellschaft Karlsruhe

„Die gesamte Händel-Community ist sehr traurig“, sagt Peter Overbeck, der Vorstand der Karlsruher Händel-Gesellschaft. „Bei unseren Treffen der drei deutschen Händel-Gesellschaften in Karlsruhe am 15. Februar im Rahmen der Internationalen Händel-Festspiele Karlsruhe waren wir noch voller Vorfreude auf das große Jubiläum von 100 Jahren Internationale Händel-Festspiele Göttingen mit Tobias Wolff, Laurence Cummings und dem Göttinger Festspielorchester, bei dem auch einige der Deutschen Händel-Solisten mitwirken“, bedauert Overbeck.

Karlsruhe hat im jährlichen Kulturkalender in Sachen Händel eine Pole-Position. Die Festspiele dort finden im Februar statt und konnten noch kurz vor Beginn der Corona-Maßnahmen erfolgreich durchgeführt werden. Dass dieses Glück nicht auch den ältesten deutschen Händel-Festspielen in Göttingen beschieden war, hatte die Karlsruher Händel-Gesellschaft daher schon vor knapp einem Monat zu einem Spendenaufruf bewogen.

„Das berührt uns nicht nur menschlich, da wir um das große Engagement des Göttinger Teams wissen, zu diesem besonderen Jubiläum ein umfangreiches Programm mit allen 42 Opern Händels auf die Beine zu stellen“, so Overbeck damals. „Die Verschiebung der Festspiele in Göttingen hat auch erhebliche finanzielle Konsequenzen und die beteiligten Künstlerinnen und Künstler – einige davon auch Gäste in Karlsruhe – geraten dadurch unverschuldet zum Teil in finanzielle Not.“

Spenden für Künstlerinnen und Künstler

Da Halle nun dasselbe Schicksal ereilt, soll auch dorthin Hilfe fließen. „Wir hatten bis zuletzt gehofft“, so Overbeck. „Aber nach der Absage der Schwetzinger Festspiele im Mai und der Bayreuther Festspiele im Juli und August sowie weiterer Festivals und Veranstaltungen schwand die Hoffnung, dass sich die Händel-Freundinnen und Freunde im Juni in Halle treffen werden.“

Die Karlsruher Schwestergesellschaft reagierte auf die Absage der Festspiele auch in der Partnerstadt Halle sofort. Es ist ihr ein Anliegen, vor allem den beteiligten Künstlerinnen und Künstlern zu helfen, „damit wir in 2021 gesund hoffentlich wieder drei Festspiele feiern könnten“, so Overbeck.

Bis 1. Mai auf das Konto der Händel-Gesellschaft Karlsruhe e. V., Commerzbank Karlsruhe IBAN DE28 6608 0052 0610 4587 00, BIC: DRESDEFF660, mit dem Betreff „Unterstützung Mitwirkende Göttingen bzw. Halle“. Die Spenden werden aufgerundet und zweckgebunden an die Göttinger und die Hallenser Händel-Gesellschaft e. V. überwiesen.