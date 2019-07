„Kamuna“ lockt wieder mit Qual der Wahl

Anzeige

Noch keine 100, sondern „erst“ 20 Jahre alt ist die Karlsruher Museumsnacht, kurz: Kamuna. 1999 fand sie erstmals statt, im vergangenen Jahr wurde die 20. Ausgabe gefeiert. Trotzdem spielt die Zahl 100 eine Rolle bei der 21. Kamuna, die am 3. August unter dem Motto „Abenteuer Museum“ stattfindet.

Zum Beispiel im Badischen Landesmuseum: Zu den Attraktionen der Kamuna gehören die Kostümführungen durch die Sammlungs- und Sonderausstellungen im Schloss. In diesem Jahr feiert das Landesmuseum sein 100-jähriges Bestehen und blickt auf dieses Jubiläum in Form einer Kostümführung zurück: Dargestellt wird der erste Direktor des Landesmuseums, Hans Rott, der von 1876 bis 1942 lebte, und der nun bei vier Führungen seine Lieblingsobjekte präsentiert (18.30, 20.00, 21.30, 23.00 Uhr).

Blick in Museumszukunft

Ebenfalls vor 100 Jahren gegründet wurde das Bauhaus, dem sich Führungen im Museum beim Markt widmen (18.30 und 20.00 Uhr). Dort verspricht die Lounge „Museum X“ auch Einblicke in das Museum der Zukunft, unter anderem im direkten Dialog mit Museumsdirektor Eckart Köhne, der mit der „Expothek“ im Landesmuseum eine kleine Revolution eingeläutet hat. Auch dieser neue Bereich ist bei der Kamuna zugänglich.

Button als Ticket und Fahrkarte

Zur Teilnahme an der Kamuna berechtigt wie gewohnt ein Button, der unter anderem in allen Geschäftsstellen dieser Zeitung erhältlich ist. Dieser gilt als Ticket für die An- und Abreise mit dem KVV und gewährt von 18 bis 1 Uhr Eintritt bei den 15 beteiligten Institutionen (14 Kamuna-Veranstalter und als Gast die Hochschule für Gestaltung). Nicht dabei ist in diesem Jahr die Badische Landesbibliothek, die aufgrund von Wasserschäden bis Oktober umfangreich saniert wird.

Besondere Führungen

Das Rahmenprogramm ist zwar nicht so umfangreich wie in früheren Jahren. In erster Linie haben die beteiligten Museen, Bibliotheken und Archive an diesem Abend besondere Führungen angesetzt. Doch auch hier ist das Angebot so reichhaltig, dass man vor der Qual der Wahl steht. Will man sich von der Kunsthallen-Direktorin Pia Müller-Tamm durch die Orangerie führen lassen? Oder in Bereiche blicken, die sonst für die Öffentlichkeit verschlossen sind, etwa ins Magazin im denkmalgeschützten Altbau des Generallandesarchivs?

Abenteuertour mit iPad

Zudem gibt es zahlreiche Mitmachaktionen, besonders für Kinder. Der Badische Kunstverein beispielsweise lädt unter dem Motto „Von Magie und Zauber“ zum Kinderworkshop mit anschließender Vernissage, im Naturkundemuseum entstehen am Basteltisch „Exotische Tiere“, in der Städtischen Galerie gibt es nicht nur eine „Kinderkunstakademie“, sondern auch „Wilde Tiere“ bei einer Abenteuer-Tour mit dem iPad zu entdecken, und im Verkehrsmuseum sind unter anderem eine große Modelleisenbahn und eine Faller-Car-Anlage zu bestaunen.

Musik in Museumsräumen

Unverzichtbar bei der Kamuna sind Musikeinlagen in Museumsräumen. So präsentiert sich in der ZKM-Ausstellung „Negativer Raum“ (siehe Bericht unten) das Ensemble „Raum-Musik für Saxophone“, Jazztrios sind in der Städtischen Galerie und im Literaturmuseum im Prinz-Max-Palais zu erleben. Im Badischen Kunstverein wird die Bühne mit einem DJ-Set eröffnet, ab 22.00 Uhr gibt es dort wie in den Vorjahren ein Open-Air-Konzert. Ein gemeinsames Abschlussevent mit Livemusik hingegen ist in diesem Jahr nicht vorgesehen.

Service

Für Besucher bis einschließlich 17 Jahre ist der Eintritt frei. Buttons gibt es im Vorverkauf für 12 Euro (Abendkasse: 15 Euro) bei allen Geschäftsstellen dieser Zeitung. Der Button gilt von 14 Uhr am 3. August bis 6 Uhr am 4. August als KVV-Ticket. Besucher mit freiem Eintritt erhalten an der Abendkasse ein Bändel, das als KVV-Ticket gilt.

Hier geht’s zur Kamuna-Homepage.