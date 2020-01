Kino „Kulisse“ Ettlingen: 2019 so viel Besucher wie nie zuvor

Anzeige

Ein gutes Filmjahr und ein großartiger Open-Air-Sommer – was will man mehr? Marcus Neumann jedenfalls, seit nunmehr 20 Jahren mit seinem Kino „Kulisse“ in Ettlingen präsent, ist „mega zufrieden“. Es sei das „besucherstärkste Jahr überhaupt“ gewesen.

Mit der Zahl 42.462 Gäste toppte die „Kulisse“ ihr Ergebnis von 2018 nochmals um 15 Prozent. Schon damals hatte sich das Ettlinger Lichtspielhaus – einziges im südlichen Landkreis Karlsruhe – gegen den Branchentrend gestemmt und gut 36 000 Filmfans angezogen.

Erfolg mit zwei Open-Air-Orten

Dass es im vergangenen Jahr nochmals besser lief, führt Neumann nicht nur auf das attraktive Filmangebot zurück, sondern auf sein zweites Open-Air. Denn zu den Filmabenden im Schlosshof veranstaltete er vor der eigenen Tür, am Dickhäuterplatz, Kino unter freiem Himmel. An insgesamt 13 Tagen kamen 6 000 Zuschauer, im Schlosshof waren es dann weitere knapp 4 000.

Ein Schauplatz ist der Schlosshof

Ermutigt durch diesen doppelten Erfolg wird Marcus Neumann 2020 an beiden Spielorten festhalten: Am Dickhhäuterplatz kann man sich zwischen 23. Juli und 23. August Filme anschauen, im Schlosshof gibt es diese Möglichkeit dann nach dem Marktfest in den letzten beiden Schulferienwochen. Übers Programm nur so viel: „Wir werden viele Blockbuster laufen lassen“. Im Rückblick auf 2019 sagt Neumann, die „Kulisse“ habe sich einmal mehr als Familienkino behauptet.

6.000 Gäste beim „Candlelight“ Cinema

So sei es kein Wunder, dass „Der Junge muss an die frische Luft“, „Das perfekte Geheimnis“, „Green Book“ oder auch „Monsieur Claude 2“ auf den vorderen Plätzen landeten, während in Kinos mit anderem Profil „Joker“ oder „Avengers“ höher in der Gunst des Publikums standen. Mit dem „Candlelight Cinema“ im Foyer verfüge man praktisch über einen zweiten, wenngleich kleineren Kinosaal, wo eher die leiseren Töne angeschlagen werden. 6.000 Gästen und damit zehn Prozent mehr als 2018 gefiel es, dort bei einem Glas Wein oder Bier einen Film zu schauen. Regelmäßig vermietete Neumann sein Haus auch für Firmenfeiern, runde Geburtstage oder Hochzeiten – Tendenz steigend.

Public Viewing zur EM nur drinnen

Zur Fußball EM im Sommer plant er Public Viewing, aber nur drinnen. Die Rechte hat er bei der FIFA und der UEFA gekauft. Draußen sei gemeinsames Fußballerlebnis nicht möglich, weil „es im Juni und Juli zu hell ist und eine LCD-Leinwand viel zu teuer wäre“. Nach den Deutschlandspielen („hoffen wir mal, dass unser Team weit kommt“) will Neumann in der „Kulisse“ jeweils Fan-Party machen.

Ende November wird 20. Geburtstag gefeiert

Ende November feiert das Kino dann seinen 20. Geburtstag – mit geladenen Gästen, Sonderaktionen, Tag der offenen Tür. Bis dahin soll die Renovierung des großen Saals abgeschlossen sein. Er erhält neue Sitze, weil die alten abgewetzt sind. Bereits saniert sind in die Sanitäranlagen. An der Schulkinowoche Baden-Württemberg Mitte März beteiligt sich die „Kulisse“ genauso wie sie die Kooperation mit den Schlossfestspielen fortsetzt. Das heißt: Passend zum Musical „The King and I“ zeigt die Kulisse die berühmte Verfilmung mit Yul Brunner und die mit Jodie Foster („Anna und der König“).

Vorfreude auf Lindenberg und James Bond

Und auf was dürfen sich Filmfans sonst noch so freuen? Auf „Lindenberg – mach Dein Ding“ ab 16. Januar, „Die Känguru-Chroniken“ ( ab 12. März), natürlich den neuen und letzten James Bond mit Daniel Craig (2. April), die Verfilmung des Provinzkrimis „Kaiserschmarrn-Drama“ nach dem Bestseller von Rita Falk und Steven Spielbergs Version der „West Side Story“ (17. Dezember).

