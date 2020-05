Kinos im Südwesten: Weiter keine Aussicht auf Ende der Corona-Schließung

Anzeige

Kinobetreiber hängen im Südwesten weiterhin in der Warteschleife. In Nordrhein-Westfalen soll der Betrieb ab 30. Mai wieder möglich sein, in Sachsen sogar schon ab 18. Mai. Dass es in Baden-Württemberg noch keine Aussicht auf ein mögliches Datum gibt, bereitet in Programmkinos wie Multiplexen gleichermaßen Sorge.

Mit Autokinos lässt sich der Ausfall der Einnahmen nicht decken, und die Konkurrenz durch Streamingdienste verschärft sich. So startet der Film „Berlin, Berlin“ nun nicht auf Leinwänden, sondern bei Netflix.

Von 2002 bis 2005 durchlitt Carlotta „Lolle“ Holzmann (Felicitas Woll) in Deutschlands Hauptstadt Liebeswirren. Die von David Safier erdachte Serie war schnell, frech und kreativ, entsprach dem Zeitgeist und erlangte Kultstatus. Nach 86 Folgen war Schluss. Rufe nach einer Fortsetzung auf der großen Leinwand wurden laut.

Kein Kinotermin für Kultserie

Die wurde nun gedreht. Doch am anvisierten Starttermin 19. März waren die Kinos schon geschlossen. Während sie nun in Sachsen schon am 18. Mai und in Nordrhein-Westfalen ab 30. Mai wieder öffnen dürfen, herrscht in Baden-Württemberg weiter Ungewissheit.

Die Betreiber hängen in der Warteschleife. Nur wenige Betreiber haben etwas davon, dass das Autokino gerade eine Renaissance erlebt. Denn oft wurden die nun neu eröffneten Autokinos von anderen Veranstaltern initiiert – in Karlsruhe etwa vom Kammertheater, in Baden-Baden von der Musik- und Kabarettbühne Rantastic.

Geld ist damit nicht zu verdienen. Michael Geiger, Kinobetreiber Rex und Cineplex Pforzheim

In Pforzheim hingegen eröffnen das Kommunale Kino und die Multiplexe Rex und Cineplex an diesem Freitag gemeinsam ein Autokino auf dem Messplatz. Allerdings betont Multiplex-Leiter Michael Geiger: „Damit wollen wir vor allem das Bewusstsein für Kino in Erinnerung rufen.

Geld ist damit nicht zu verdienen.“ Der finanzielle Aufwand für eine Vorstellung am Tag sei ähnlich hoch wie für die 24 Vorstellungen, die ein Haus mit acht Leinwänden pro Tag spielen könne. „Aber so können wir dem Publikum wenigstens etwas bieten und auch unser Team beschäftigen.“

Internet: Konkurrenz oder Rettung?

Ob das Internet durch die Corona-Krise seine Position als größter Konkurrent des Kinos ausbaut oder zu dessen Rettung beiträgt, ist ebenfalls eine Frage der Perspektive. Wirbel verursachte die Online-Premiere des Animationsfilms „Trolls World Tour“ (DreamWorks). Der Verleiher Universal Pictures erzielte in drei Wochen nur auf Streamingdiensten mehr Umsatz als beim erste Film „Trolls“ über fünf Monate in den US-Kinos.

Die darauf folgende Ankündigung von Universal, auch künftig eine schnellere Streaming-Auswertung anstreben zu wollen, löste ein Beben aus. Der weltgrößte Kinobetreiber AMC Theaters kündigte ein Boykott für Universal-Filme aus. Betroffen wäre davon auch das nächste James-Bond-Abenteuer. Zu AMC gehören in Deutschland die Kinos der UCI-Kette, die unter anderem in Berlin aktiv ist.

Netflix statt Leinwand

Womit wir wieder beim eingangs erwähnten Film wären, der nun an diesem Freitag tatsächlich startet. Constantin Film bietet „Berlin, Berlin“ allerdings nicht auf diversen Video-on-Demand-Plattformen, sondern exklusiv auf Netflix an. Der Streaming-Krösus aus den USA hat die Serie gleich mit eingekauft.

Noch fehlen neue Filme

Das bedient vor allem Nostalgie – und die wird wohl auch die ersten Programmwochen prägen, wenn die Kinos (wann auch immer) wieder öffnen. Da alle Filmstarts verschoben wurden, werde man bei einer Öffnung zunächst wohl auf eine Best-of-Auswahl aus dem Bestand zurückgreifen, sagt Herbert Born, Leiter des Karlsruher Programmkinos Schauburg.

Wirtschaftlich würden die ersten Wochen aber wohl ohnehin nicht: „Wir werden mehr Personal brauchen, um alle Regeln einzuhalten, und weniger Vorstellungen für weniger Besucher bieten können.“

Wir merken, wie sehr unsere Stammkunden ihren Kinobesuch vermissen. Herbert Born, Kinobetreiber Schauburg Karlsruhe

Als Signal dafür, dass die Kinos wieder da sind, sei eine Öffnung aber auch unter erschwerten Bedingungen sinnvoll. „Wir merken an sehr vielen Rückmeldungen unserer Stammkunden, wie sehr sie ihren Kinobesuch vermissen.“

Auch Open-Air-Kino noch fraglich

Ob es das traditionelle Open-Air-Kino bei Schloss Gottesaue in diesem Sommer geben kann, sei derzeit völlig offen. „Noch ist unklar, was die Landesregierung als Großveranstaltung definiert“, so Born. „Wenn wir auf der vorhandenen Fläche nur 150 Stühle aufstellen dürften, wäre es ein reines Verlustgeschäft.“

Kommerzielle Kinos in Not

Während bundesweit alle Kinos, die in den vergangenen drei Jahren einen Programmpreis erhalten haben, mit 10.000 Euro pro Leinwand unterstützt werden (gedeckelt auf 50.000 Euro), fühlen sich kommerzielle Kinos allein gelassen. „Unser Angebot bringt pro Jahr 350.000 Menschen in die Innenstadt – wenn unsere beiden Häuser pleite gehen, fällt das weg“, verweist Michael Geiger in Pforzheim auf die Wertschöpfung durch Multiplexe.

Für den Fall einer Öffnungserlaubnis sei man logistisch vorbereitet. Ein weit größeres Problem als eine neue Staffelung der Anfangszeiten und ein reduzierter Kartenverkauf ist in seinen Augen das inhaltliche Angebot: „Alle großen Filmstarts sind auf Eis gelegt – für eine sinnvolle Öffnung bräuchten auch die Verleiher vier Wochen Vorlauf.“