Könnte es Elbensicht und Drachen geben?

„Ein Ring sie zu knechten, sie alle zu finden...“ Spricht man diesen Satz in einer Menschengruppe aus, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ihn jemand sogleich vervollständigt. Wer kennt nicht den „Herr der Ringe“?

Der phantastische Roman des britischen Schriftstellers J.R.R. Tolkien ist mit etwa 150 Millionen verkauften Exemplaren eines der kommerziell erfolgreichsten Bücher aller Zeiten und die wichtigste Inspiration des langjährigen Fantasy-Booms in Kino, Literatur und Computerspielen. Tolkiens Klassiker sorgte nach der Jahrtausendwende für große Begeisterung bei den Fans, als die 30-fach für den Oscar-Preis nominierte Verfilmung des Regisseurs Peter Jackson weltweit 2,9 Milliarden Euro einspielte. Die erst vor wenigen Wochen ausgestrahlte, achtteilige US-Serie „Die Ringe der Macht“ (Amazon Prime) auf Basis der Tolkien-Charaktere wird voraussichtlich einer der meistdiskutierten Streaming-Hits dieses Jahres werden.

Der 1972 verstorbene Professor für englische Sprachwissenschaft an der Universität Oxford hat ein reiches Literaturerbe hinterlassen, das als gut erforscht gilt. Doch nie zuvor hat ein interdisziplinäres Wissenschaftlerteam aus Biologen, Archäologen, Chemikern, Geologen, Botanikern, Paläontologen, Astrophysikern, Psychologen und Soziologen hinter die Kulissen seiner komplexen Fantasy-Welt geblickt, um ihre Wurzeln in der Realität zu ergründen.

Das kürzlich erschiene Buch „Die Wissenschaft von Mittelerde“ bietet faszinierende Einblicke in die kreativen Prozesse des Kult-Schriftstellers Tolkien, der sich bei seiner Arbeit nicht nur an Mythen, sondern auch an aktuellen Forschungserkenntnissen aus seiner Zeit orientiert hat. Das Gemeinschaftswerk von drei Dutzend Autoren beantwortet zudem einige interessante Fragen wie diese: Könnte es in der Natur so etwas wie die Ents geben? Sind riesige, fliegende, feuerspeiende Wesen biologisch plausibel? Und aus welchen Metallen könnte „der eine Ring“ wirklich bestehen?

Der „Herr der Ringe“ ist streng genommen keine Erzählung, sondern ein Schlüsselteil einer 1.000 Jahre umfassenden Legende, die ihr Schöpfer mit einer ausgeklügelten Geschichtsschreibung, besonderen Sprachen, spezieller Geografie und einer großen Vielfalt an Wesen ausgestattet hat. Der belesene Tolkien hat sich dabei von klassischen Epen wie „Kalevala“ und „Beowulf“ sowie nordischen Sagen, prähistorischen Malereien und ägyptischer Geschichte beeinflussen lassen.

Der Brite – ein konservativer Sonderling, der Autos und Maschinen ablehnte – verstand sein Werk nicht als eine kritische Allegorie der modernen Welt. Wer die „Wissenschaft von Mittelerde“ liest, kommt jedoch nicht umhin, um in Tolkiens Beschreibungen der Ödnis von Mordor und der militärischen Produktion von Isengart eine leidenschaftliche Ablehnung des Totalitarismus und eine starke Öko-Botschaft zu entdecken, die sehr modern wirken.

Ein Großteil der Handlung in Tolkiens Universum spielt auf dem Kontinent Mittelerde. Nach einer geomorphologischen Analyse kommen die Autoren des neuen Buchs zum Schluss, dass man diese fiktive Welt auf der Erde am ehesten in Australien und Sibirien verorten könnte. Bei der geheimnisvollen Insel Numenor sehen sie starke Parallelen mit Sulawesi in Indonesien und der spanischen Stadt Cadiz. Eine Simulation der Wetterbedingungen auf der Mittelerde durch die Klimaforscher kam zum Schluss, dass Saurons Reich in unserer Welt wohl im Westen von Texas liegen würde und das Auenland wahrscheinlich in Belarus.

Die „Wissenschaft von Mittelerde“ zeichnet Tolkien als einen kundigen Botaniker und Chemiker aus, der sehr viel vom Bergbau verstand. Die n