Die 80er-Jahre-Band Opus ist weitgehend vergessen. Ihr einziger Hit „Live is Life“ aber bleibt von zeitloser Gültigkeit. Nicht nur, weil sich der Song dank Ohrwurm-Melodie unverwüstlich in den Radioprogrammen hält. Sondern auch, weil sich die simple Weisheit des Titels derzeit mal wieder bewahrheitet.

Der Schunkelsong ist eine Hymne auf das gemeinsame Erleben von Kultur. „We all feel the power“, wir alle spüren die Kraft, heißt es darin über das Gefühl, das entstehen kann, wenn zwischen Künstlern auf einer Bühne und dem Publikum im Saal (oder auf der Open-Air-Wiese) der berühmte Funken überspringt.

Sieben Monate lang musste auf diese Kraft verzichtet werden. Und bis sie endlich mal wieder ohne Abstriche in früheren Dimensionen entfesselt werden kann, könnte es wohl durchaus noch mal sieben Monate dauern – mit einer Rückkehr in restlos voll besetzte Konzerthallen, Kinos und Theater noch in diesem Kalenderjahr rechnen wohl nur die optimistischsten Vertreter der Szene.