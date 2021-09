Nahezu jeder kennt ihn: Sorbas, den Griechen. Der Ohrwurm aber, den Mikis Theodorakis im Jahr 1964 zwei ungleichen Freunden in dem Film „Alexis Sorbas“ in die Beine schrieb, auf dass sie dazu Arm in Arm am Strande auf Kreta tanzen, habe wie ein Stein an ihm gehangen.

Das Lied wurde so populär, dass ihn die meisten darauf reduzierten. Und doch steht dieses treibende Stück Musik mit seinen markanten Bouzouki-Klängen für sehr viel mehr als nur für die ewig tanzenden Griechen. Der immer schneller werdende Rhythmus ist geradezu Symbol für die treibende Kraft dieses Mannes: Mikis Theodorakis wird in Griechenland wie ein Volksheld verehrt.

Als Ikone des Widerstands. Immer wieder setzte er sich für Gerechtigkeit und Demokratie ein. Nun ist der griechische Sänger, Komponist und Politiker im Alter von 96 Jahren gestorben. Die „Stimme der Griechen“, sie ist verstummt.