Seit zehn Jahren gibt es die Band KontrAstprogramm. Angefangen haben die fünf Mitglieder bei Hochzeiten, nun steht ein großer Auftritt in Durlach bevor.

„Drei von uns waren vorher in einer Band“, sagt Michael Wilhelm. „Also in einer richtigen, so mit E-Gitarre, Bass und Schlagzeug und so“, setzt er nach und muss lachen. Denn eine richtige Band ist die A-cappella-Gruppe KontrAstprogramm natürlich auch. Nur eben ohne Instrumente, dafür aber mit fünf Stimmen.

Vor 13 Jahren kamen die drei auf die Idee, für einen Polterabend ein reines Gesangsstück zu probieren. Es sollte ein Kontrastprogramm zu ihrer üblichen Bandmusik sein, kam aber so gut an, dass das Kontrastprogramm dem bis dahin Bewährten den Rang ablief und zum KontrAstprogramm wurde – mit großem A.

Aus einem Trio wurde ein Quintett

Dass das Trio sich zum Quintett erweiterte, das nun sein zehnjähriges Bestehen feiert, verdanken sie übrigens der bekannten und in der Region ansässigen Sängerin Jennifer More. Sie ist auch als Vocal Coach tätig, und bei ihr nahmen alle heutigen Mitglieder des Ensembles Unterricht. Und noch eine musikalische Gemeinsamkeit verbindet immerhin vier von ihnen: Sie taten ihre ersten musikalischen Schritte im Blasorchester eines Musikvereins.

Nur Michael Wilhelm hat eine etwas andere Musikbiografie: Der Bariton spielte ursprünglich Keyboard, wechselte aber ins Stimmfach, weil in seiner Schulband die Tasten schon vergeben waren. Die anderen vier – Fabian Kohl, Roman Reiner, Jérôme Cieplik und Christoph Rieger – singen Kontratenor, Tenor, Bass und Beat Box.

Einmal in der Woche treffen sich die Jungs, die alle aus Jöhlingen und Bretten stammen, bei Roman zum Proben in dessen Keller, wo er ein Studio eingerichtet hat. Dann arbeiten sie an den Arrangements aus Reiners Feder. „Der ist unser Noten-Nerd“, erzählt Wilhelm. Aber natürlich können sie alle Noten lesen, doch das Arrangieren ist Reiners Sache.

Breites Repertoire

Und was singen die fünf? Englischer und deutscher Pop ist im Repertoire von KontrAstprogramm. Die Klassiker hauptsächlich, berichtet Wilhelm. Hits wie „Bohemian Rhapsody“ von Queen zum Beispiel oder Max Giesingers „80 Millionen“, aber auch Rap und selbst Helene Fischer sei vor ihnen nicht sicher. Die traditionelle Klassik haben sie bisher umschifft. Immerhin gibt es ein Stück von ihnen, das sie „Pachanelly“ getauft haben und die Musik des Barockmeisters Pachelbel mit der des Rappers Nelly zusammenführt.

Erstmalig beim Durlacher Kultursommer

Bisher traten sie mit ihrer Musik vor allem auf Hochzeiten auf, für Weihnachtsmärkte und von Hotels werden sie gerne gebucht, auf der Eppinger Gartenschau haben sie gesungen und auf dem Bruchsaler Schlossfest. Am Durlacher Kultursommer nehmen sie zum ersten Mal teil. Sie sehen es als eine gute Gelegenheit, ihre Bekanntheit zu steigern, denn noch ist das KontrAstprogramm bei allen eine nebenberufliche Angelegenheit. Mal sehen, was sich noch ergibt.