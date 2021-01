Die Buchpremiere von „Auf einem Baum der Kuckuck“ sollte im September gefeiert werden, doch ein Unfall machte der Karlsruher Autorin Martina Bilke einen Strich durch die Rechnung. „Auf dem Weg dahin ist mir jemand ins Auto gefahren – Totalschaden“, sagt sie. So musste der Termin im Neulinger J. S. Klotz Verlag, in dem der Roman erschienen ist, abgesagt werden. Einen Totalschaden erlitt damit gewissermaßen auch das Werben um Aufmerksamkeit für ihren Roman, denn aufgrund von Corona-Maßnahmen fielen zudem alle weiteren geplanten Lesungen aus. „Das bedeutet, dass das Buch keine Öffentlichkeit hat“, so Bilke.

Ihr erster Roman war „Erben“, den 2012 „Der Kleine Buchverlag“ Karlsruhe ebenso veröffentlichte wie den Nachfolger „Orlandos Fächer“ (2016), der anlässlich der 300-Jahrs-Feier Karlsruhes die Geschichte der Stadt in Romanform brachte. Kaum war das Buch fertig, begann sie mit „Auf einem Baum der Kuckuck“. „Geschrieben habe ich eigentlich schon immer. Als Studentin waren es Gedichte, später wissenschaftliche Arbeiten, als Lehrerin für Deutsch und Geschichte standen dann Unterricht und Theater im Mittelpunkt“, erklärt Bilke.

Zwei Jahre lang habe sie sogar für den auswärtigen Schuldienst an der Deutschen Schule Colegio Humboldt in Venezuelas Hauptstadt Caracas unterrichtet. Ànaca, die Hauptfigur ihres neuen Romans, ist ebenfalls Lehrerin für Deutsch an dieser Schule. „Alles, was da so an Lokalkolorit drin ist, habe ich in Caracas selbst in Augenschein nehmen können“, erklärt Bilke.

Für ihre Leser malt sie beispielsweise auf einem Straßenfest während des Papstbesuchs farbenfrohe Szenen voller Aromen, Geschmäcker und menschlichem Gewusel, die gleich zu Beginn lebendig in die tragikomische Geschichte hineinsaugen. Ein Erlebnis in Caracas sei sogar die „Urzelle“ des Romans gewesen. „Ich kam wegen einer Mietangelegenheit in das Büro eines deutschen Rechtsanwalts. Auf seinem Schreibtisch stand das Foto eines hohen SS-Offiziers. Es war so aufgestellt, dass die Besucher es sehen mussten. Das hat mich erschreckt, dass man sowas in einem fremden Land sehen muss.“

In ihrem Geschichtsstudium hat sich Martina Bilke viel mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt. Vor allem Täterinnen haben sie dabei interessiert. Frauen hätten es in der NS-Zeit schwer gehabt, Karriere zu machen, sagt sie. Vorbild für die Romanfigur der Großmutter Lela sei die Ärztin Herta Oberheuser gewesen, die im Konzentrationslager Ravensbrück verantwortlich für Menschenversuche war. „Oberheuser war eine ehrgeizige Frau. Ich denke, dass sie sich im Laufe ihrer Karriere darin verstrickt hat. Irgendwann kam diese Abzweigung, wo es nicht mehr rechtens war, was sie tat.“ Nach ihrer kurzen Haftstrafe habe Oberheuser noch bis in die 1950er Jahre in Deutschland praktiziert. Viel sei der nicht passiert, sagt die Autorin. „Diese Diskrepanz in einem Menschen hat mich interessiert. Menschen sind nicht nur böse. Sie haben verschiedene Seiten. Das ist das Schwierige daran.“

Leser lernen die Figur Lela zunächst als liebevolle Großmutter kennen, die nach Limone und Nivea duftet, um keinen Ratschlag verlegen ist und Enkelin Ánaca ihr „kleines Äpfelchen“ nennt. Nach ihrem plötzlichen Tod hinterlässt sie eine Lücke im Leben der 23-Jährigen, die bei ihr aufgewachsen ist. Ánaca erfüllt Lelas letzten Willen und bringt ihre Asche in deren Heimat Deutschland. Dort wird sie mit den düsteren Seiten der Familiengeschichte konfrontiert, denn sie entdeckt, welche Rolle ihre Großmutter als Ärztin einst gespielt hat. „Es ist sehr schwer für Kinder und Enkel von SS-Tätern. Die werden nie damit fertig“, sagt Bilke. Bekannte Beispiele wie Niklas Frank, Sohn des Generalgouverneurs Hans Frank, oder Katrin Himmler, die Großnichte von Reichsführer-SS Heinrich Himmler, gebe es genug. Sie habe sich ausführlich mit ihnen und vielen anderen beschäftigt und wolle mit ihrem Roman die Auseinandersetzung von Nachkommen mit ihrem nationalsozialistischen, historischen Erbe thematisieren.

Das findet sich auch im Titel des Romans wieder, der auf dem Volkslied „Auf einem Baum ein Kuckuck“ basiert, das während der 1848er Revolution große Beliebtheit erlangte. „Der Kuckuck ist der Revolutionär, der verfolgt wird, aber wiederkommt. Ich habe das für meinen Roman umgemünzt auf Nazis, die immer wieder kommen – wir erleben es ja gerade“, sagt Bilke. Im Roman wird das Lied zum Mantra für Hauptfigur Ànaca, die es von ihrer Großmutter gelernt hat, die viel Wert darauf legte, ihr die deutsche Kultur zu vermitteln. „Außerdem mag ich das Lied sehr gerne“, fügt die Autorin hinzu.