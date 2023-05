Kühe und Koffertische: Besondere Umgebungen für kreative Ideen

In dem Hinterzimmer eines Cafés mit Blick auf das Edinburgh Castle füllt eine Frau ihr Notizbuch mit eng geschriebenen Zeilen. Vor ihr steht eine leere Kaffeetasse. Als die Kamera heranzoomt, ist zwischen den Pirouetten des billigen Kugelschreibers auf dem weißen Papier ein Wort erkennbar: Azkaban.

Man muss davon ausgehen, dass Joanne K. Rowling für ein älteres Videointerview so die Entstehung ihres Mega-Bestsellers „Harry Potter“ nachgestellt hat. Die Szenen des intensiven Wortschöpfungsprozesses sind aber nur halb erfunden.

Denn das Café „The Elephant House“ in der schottischen Hauptstadt gibt es wirklich, und die britische Erfolgsautorin hat dort tatsächlich an einigen Romanen über ihren berühmten Zauberlehrling gearbeitet, die ihr den Weltruhm gebracht haben.

Pilgerort für Harry-Potter-Fans

Heute gilt das rot gestrichene Kaffeehaus an der George IV Bridge selbst als eine Berühmtheit. Sein Hinterzimmer ist zu einem Pilgerort für Potter-Fans geworden, die sich in der gleichen Atmosphäre (Kaffeeduft, Stimmengemurmel, Geschirrgeklapper) wie ihr literarisches Idol Rowling wiederfinden möchten.

Warum? Vielleicht weil es für viele Bücherfreunde nichts Schöneres gibt, als einmal mit der kreativen Magie in Berührung zu kommen, die einst die Geburt ihrer Lieblingswerke umgab.

Ein Arbeitszimmer ist per Definition ein Raum, an dem mit Aussicht auf finanzielle Belohnung regelmäßig die Erwerbstätigkeit ausgeübt wird. Doch es gibt noch ganz besondere Räume, in denen Geistesblitze leuchten und produktive Kräfte geweckt werden, die uns später als Leser bereichern und beseelen: die ganz eigenen „Schreibwelten“ der Autorinnen und Autoren.

So hat der Londoner Journalist und Autor Alex Johnson sein neues Buch benannt, in dem er einen unterhaltsamen Streifzug durch die Orte und Räume unternimmt, an denen manche Meisterwerke der Weltliteratur entstanden sind. Das mit Zeichnungen von James Oses liebevoll illustrierte Werk ist eine Art Reise mit der Zeitmaschine in die Werkstätten der Wortkunst, in die sonst nur Auserwählte Zutritt haben.

Hausbesuch bei 50 Schriftstellern

Während man in diesem Buch blättert, überspringt man Jahrzehnte bis Jahrhunderte und landet zu Hause bei 50 Schriftstellern, denen man beim Schreiben in ihren Refugien quasi über die Schulter schauen darf. Johnson beschreibt nicht nur die Arbeitszimmer der Literaturgrößen von Allende bis Wordsworth, er schildert auch humorvoll deren Vorlieben und Marotten, die manchen Klassiker in einem neuen Licht erscheinen lassen.

Virginia Woolf (1882-1941) schrieb einmal über Schriftsteller: „Sie drücken ihrer Umgebung gewiss einen unauslöschlicheren Stempel auf als andere Leute. Sie besitzen die Fähigkeit, den Tisch, den Stuhl ... zum Abbild der eigenen Person zu machen.“

Dem „Zimmer für sich allein“ widmete die große Britin, die ein Vorbild für viele Feministinnen bleibt, ein berühmtes Essay. Sie selbst arbeitete meist in einem Gartenhäuschen unter einer Kastanie, mit einem dünnen Schreibbrett auf dem Schoß. Woolf war sehr eigen und nutzte Tinte auf blauem Papier, wobei sie sich gerne mit „Unratpäckchen“ wie Zigarettenkippen, Zetteln und Schreibfedern umgab.

Notizen im geparkten Auto

Zu den wichtigsten Bedingungen für das Schreiben gehören laut Johnson Ruhe und Abgeschiedenheit. Die Café-Arbeiterin Rowling scheint unter den bekannten Schriftstellerinnen eher eine Ausnahme zu sein, genauso wie es die Britin Hilary Mantel (1952-2022) früher war: Die Booker-Preisträgerin machte sich oft Notizen in öffentlichen Verkehrsmitteln oder als Beifahrerin im Auto.

Ein anderes prominentes Beispiel für flexibles Arbeiten war der Sherlock-Holmes-Erfinder Arthur Conan-Doyle (1859-1930), der auf seinen häufigen Reisen einen speziellen Koffer mit dabei hatte, der sich in einen Schreibtisch verwandeln konnte.

Am originellsten war in der Hinsicht wohl die US-Amerikanerin Gertrude Stein (1874-1946), die gerne in geparkten Autos schrieb, weil sie Verkehrsgeräusche inspirierend fand. Die besten Einfälle hatte Stein nach eigener Aussage beim Betrachten von Kühen, weswegen sie liebend gern auf einem Klapphocker mit Papier und Bleistift ausgestattet auf Wiesen saß.

Meist mögen es die Autorinnen und Autoren aber, sich in ihre kleine Welt zurückzuziehen, die sie nach ihren Vorlieben gestalten können. Charles Dickens (1812-1870) fühlte sich wohl in Gesellschaft seines verstorbenen, ausgestopften Rabens Grip, der in einem Kasten über seinem Schreibtisch hing. Den Bücherschrank daneben füllte der einfallsreiche Brite mit speziell angefertigten Bücherattrappen, die skurrile Titeln trugen wie „Katzenleben“ (neun Bände) oder „Fünf Minuten in China“ (drei Bände).

Sehr ungewöhnlich ist laut Johnson der Arbeitsplatz der Bestsellerautorin Danielle Steel. Die Amerikanerin, die weltweit 800 Millionen Bücher verkauft hat, schreibt auf einem extravaganten Tisch in Form eines Riesen-Bücherstapels aus ihren drei Bestsellern „Sternenfeuer“ , „Väter“ und „Herzschlag für Herzschlag“.

Rotierende Schreibhütte auf Rollen

Den längsten Schreibtisch dürfte der US-Klassiker Mark Twain (1835-1910) besessen haben, der seine Manuskripte auf einem Billardtisch bearbeitet hat. Zur Abwechslung wich der Zigarrenraucher auch mal in seine achteckige Gartenlaube aus, die er auf einen Hornsignal zum Essen verließ.

Das schönste Garten-Schreibhäuschen hatte aber gewiss der britische Nobelpreisträger George Bernard Shaw (1856-1920): Die beheizte und mit Telefon ausgestattete Holzlaube auf Rollen ließ sich um ihre Achse drehen, um im Inneren bestmögliches Licht zu haben und eine andere Aussicht genießen zu können.

So individuell die Arbeitsorte vieler Schriftsteller sind, so vielseitig sind auch ihre Arbeitsweisen. Der James-Bond-Schöpfer Ian Fleming (1908-1964) arbeitete in seiner Villa Goldeneye auf Jamaika immer nach dem gleichen Schema: Aufstehen um 7.30 Uhr, in der Bucht schwimmen gehen, dann Rührei mit Blue-Mountain-Kaffee und mit einer Unterbrechung für Siesta bis 18 Uhr etwa 2.000 Wörter tippen. Die fertigen Seiten wandelten stets in die Schublade links in seinem Schreibtisch.

Mordideen in der Badewanne

Ernest Hemingway (1899-1961) führte eine Tabelle, in der er akribisch notiert hat, ob er sein Tagespensum von 500 Wörtern einhielt. Der Amerikaner schrieb im Stehen unter dem präparierten Kopf einer Gazelle und auf einem Antilopenfell stehend. Manche Autorinnen brauchen spezielle Orte zum Nachdenken: Die Krimikönigin Agatha Christie (1890-1976) beispielsweise ersann viele Mordgeschichten in einer Badewanne. Andere pflegen besondere Rituale, die Inspiration bringen sollen.

So beginnt Isabel Allende („Das Geisterhaus“) jeden neuen Roman immer an einem 8. Januar, wobei sie zunächst meditiert und Salbei verbrennt, um die Geister milde zu stimmen.

Joanne K. Rowling reichen angeblich Kaffee, Wasser und „krümelfreie Snacks“, um ihren kreativen Geist zu beflügeln. Nachdem sie weltberühmt wurde, kann die Britin nicht mehr in der Öffentlichkeit schreiben. Laut Alex Johnson hat sie jetzt dafür ein eigenes „Gartenbüro“ zur Verfügung. Weil die 57-Jährige im Unterschied zu ihren Romanfiguren den Zauberspruch „Silencio!“ nicht beherrscht, hört sie demnach beim Arbeiten klassische Musik, um störende Stimmen in der Nachbarschaft auszublenden.