Künstler Ilja Kabakow gestorben

Der Künstler Ilja Kabakow ist tot. Kabakow sei bereits am Samstag im Alter von 89 Jahren gestorben, teilten seine Familie und sein Galerist Thaddaeus Ropac mit.

Der 1933 im heute ukrainischen Dnipro geborene Kabakow hatte jahrzehntelang in Moskau gearbeitet und war dann in den 80er Jahren nach New York gegangen, wo er mit seiner Frau Emilia als Künstlerpaar lebte. Kabakow malte und schuf Installationen, seine Werke beinhalteten oft auch Kritik an Russland. Der vielfach ausgezeichnete Künstler zeigte seine Arbeiten unter anderem auch auf der Documenta in Kassel.