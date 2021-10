Kultur ganz nah

Kultur erleben – der Name ist Programm. In Karlsruhe und der Region locken zahlreiche Galerien, Theater und Museen. Kulturinteressierte entdecken hier immer wieder Neues.

Die Kulturbranche ist wieder da – und startet durch! In dieser Herbst-Winter-Saison feiern zahlreiche Theaterstücke Premiere, die während der langen Corona-Zwangspause einstudiert wurden. Bitterböse Satire wird dabei ebenso auf die Bühne gebracht wie bezaubernde Literaturklassiker. Lustspiele in Mundart setzen einen weiteren Akzent in dieser Kultursaison.

Kinder tauchen mittels besonderer Führungen in die Welt der Musik ein. Internationale Künstler geben sich die Ehre und begeistern mit melodischen Highlights. Da ist garantiert für jeden etwas dabei.

Bei diesen Einrichtungen lässt sich Neues entdecken:

Badisch Bühn, Mundarttheater Karlsruhe

Website: www.badisch-buehn.de Kontakt: Durmersheimer Str. 6, 76185 Karlsruhe +49 (721) 55 25 00 / info@badisch-buehn.de Angebote: Theater Aktuelles: Oktober 2021: Oifach ferdig, November 2021: De Bädschler, Dezember 2021: Em Karle sei Dande Öffnungszeiten: Theaterkasse: Do. – Sa. von 17 – 20 Uhr, Telefonisch: Mo. – Do. von 10 – 19 Uhr, Fr. + Sa. 10 – 20 Uhr Gastronomie: Ja Sonstiges: Kinder- und Familienprogramm, barrierefrei ÖPNV: Haltestelle „Blohnstraße“: vom Hauptbahnhof Bus Nr. 62 oder von der Haltestelle „Entenfang“ mit der Linie 62

Badische Landesbühne

Website: www.dieblb.de Kontakt: Am Alten Schloss 24, 76646 Bruchsal +49 (7251) 72723 / ticket@dieblb.de Angebote: Theater, Junge BLB, Theatersommer Bruchsal Aktuelles: Die kleine Hexe, Unser Mann in Havanna, Die Empörten Öffnungszeiten: Mo. - Do.: 8 – 17 Uhr, Fr.: 8 – 16 Uhr Gastronomie: Nein ÖPNV: Haltestelle „Schloss Bruchsal“ oder Bahnhof, Fußweg 10 Minuten

Badisches Staatstheater

Website: www.staatstheater.karlsruhe.de Kontakt: Herrmann-Levi-Platz 1, 76137 Karlsruhe +49 (721) 93 33 33 / kartenservice@staatstheater.karlsruhe.de Angebote: Veranstaltungen, Workshops, Theater, Oper, Konzert, Ballett Aktuelles: Kent Melodien – Audiospaziergang ab 6.11., Was ihr wollt wollt ab 13.11., 1001 Nacht ab 14.11. Öffnungszeiten: Kartenservice im K.: Mo. bis Fr. 10 – 18.30 Uhr, Sa. 10 – 13 Uhr Gastronomie: Ja Sonstiges: barrierefrei ÖPNV: HS Volkswohnung / Staatstheater Stadtbus 10, S-Bahn 5 & 6 HS Rüppurer Tor S-Bahn 2, 5, S1, S11, S4, S51, S52, S7, S8

Das Sandkorn-Theater

Website: www.das-sandkorn.de Kontakt: Kaiserallee 11 , 76133 Karlsruhe +49 (721) 83 15 29 70 / info@das-sandkorn.de Angebote: Theater Aktuelles: Im Westen liegt Osten – Premiere am 4.11.2021, Reise zum Mittelpunkt der Erde – Premiere am 14.11.2021, Don’t worry, be happy – ab 11.11.2021 Öffnungszeiten: Abendkasse: ab 1 Stunde vor Vorstellungsbeginn. Vorverkauf Ticketbüro Theaterhaus: Mo. bis Fr. von 11 bis 18 Uhr Gastronomie: Nein Sonstiges: Kinder- und Familienprogramm, barrierefrei ÖPNV: KVV Haltestelle „Mühlburger Tor“ mit diversen S-Bahnen und Straßenbahnlinien

Jakobus-Theater

Website: www.jakobus-theater.de Kontakt: Kaiserallee 11, 76133 Karlsruhe +49 (721) 85 42 45 / mail@jakobus-theater.de Angebote: Theater Aktuelles:Touch & Go (Komödie von D. Benfield) – November 2021, Der nackte Wahnsinn (Farce von M. Frayn) – Dezember 2021 Öffnungszeiten:Die Abendkasse öffnet ab 1 Stunde vor Veranstaltungsbeginn Gastronomie: Ja Sonstiges: barrierefrei ÖPNV: Haltestelle „Mühlburger Tor“ S- und Straßenbahn

Kantorat der Christuskirche

Website: www.christuskirche-musik.de Kontakt: Riefstahlstraße 2, 76133 Karlsruhe über Musikhaus Schlaile und www.reservix.de Angebote: Veranstaltungen Aktuelles: 14.11. Johannes Brahms Requiem, 28.11. Claudio Monteverdi Marienvesper mit der Lautten Compagney Berlin Gastronomie: Nein ÖPNV: Mit 5 Minuten Laufweg, Haltestelle „Mühlburger Tor“ (Kaiserallee, Grashofstrasse)

Kulturhalle Remchingen

Website: www.kulturhalle-remchingen.de Kontakt: Hauptstraße 115, 75196 Remchingen +49 (7232) 36 96-10 / vvk@kulturhalle-remchingen.de Angebote:Veranstaltungen, Theater, Musicals Aktuelles: 13.11. Queenz of Piano – Classical Music That Rocks, 03.12. Christine Prayon – Abschiedstour, 15.01. Physik Event in 4D für die ganze Familie Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 13 – 18 Uhr Gastronomie: nein Sonstiges: Kinder- und Familienprogramm, barrierefrei ÖPNV:S5 Haltestelle 250 Meter entfernt

Kulturhaus Osterfeld

Kulturzentrum TOLLHAUS

Website: www.tollhaus.de Kontakt: Alter Schlachthof 35, 76131 Karlsruhe +49 (721) 96 40 50 / tickets@tollhaus.de Angebote: Veranstaltungen Aktuelles:10.11., 20 Uhr SWR Bigband / Magnus Lindgren / John Beasly, 14.11., 19 Uhr Jochen Malmsheimer, 21.11., 18 Uhr Annette Postel & Das Salonorchester Schwanen Öffnungszeiten: Vorverkaufskasse Mo. bis Fr. 12 – 18 Uhr sowie eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn Gastronomie: Ja Sonstiges: Kinder- und Familienprogramm, barrierefrei ÖPNV: KVV Haltestelle „Tullastraße“



Toccarion