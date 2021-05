Die lange Durststrecke ohne Kulturveranstaltungen scheint zu enden. In Berlin hat das Deutsche Theater vor seinem Haus und im Saal bereits wieder Stücke gezeigt. Eine öffentliche Ballettpremiere gab es schon am Donnerstagabend in Mainz. Und auch im Südwesten geht es allmählich wieder los.

In Freiburg und Heidelberg kündigen die Stadttheater die Rückkehr zum „analogen“ Spielbetrieb ab 1. Juni an, in Mannheim will das Nationaltheater einen Theatertruck mit drei Shakespeare-Inszenierungen durch die Stadt schicken. Und das Staatstheater Karlsruhe kündigt für Juni neben einem umfangreichen Online-Spielplan auch ein Projekt im Stadtraum mit dem Titel „Quizzoola“ an.

Ein größeres Angebot an Indoor-Veranstaltungen ist erst ab Juli zu erwarten. Bereits mit den Hufen gescharrt wird hier beispielsweise im Festspielhaus Baden-Baden, das am 2. Juli mit dem Auftakt zu einem Beethoven-Zyklus wieder öffnen will.