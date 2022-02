Lockdown. Ein leidiges Wort, das in deutscher Sprache Scherzkekse des Cartoons freilich dazu beflügelte, es wörtlich zu nehmen: runter mit der Locke. Jürgen Zimmermann ist kein Scherzkeks, hat aber viel Selbstironie. Er treibt das Wortspiel um Schere, Locken und Schwerkraft weiter.

Bei ihm wird das Bild zur Metapher einer Irrfahrt der gegenwärtigen Pandemie. Blonde Löckchen am unteren Bildrand inszeniert der Künstler als ein Meer aus gekräuselten Wellen unter nachtblauem Sternenhimmel. Und er malt im Untertitel überdies sprichwörtlich schwarz: „Odyssee (Die Dauerwelle)“ heißen die beiden Arbeiten, die zur faszinierenden Retrospektive auf das Schaffen von Jürgen Zimmermann im Kunstverein Wilhelmshöhe in Ettlingen gehören.

Der Verein widmet dem Künstler aus Karlsruhe, dessen Werke dort bereits 1987 in einer Einzelausstellung zu sehen waren, eine Auswahl seiner Arbeiten aus den vergangenen drei Jahrzehnten bis heute.

Es geht bunt zu und meist dreidimensional

Verblüffend allein die Vielfalt an Materialien und Techniken. Skulpturen, Tonarbeiten und Metallgüsse, aber auch Malerei und Fotografie, Objektassemblagen und Installationen sind eindrucksvoll und abwechslungsreich verteilt über vier Räume. Es geht bunt zu und meistens dreidimensional.

Wie Postkarten der Erinnerung so manche Tapete in privaten Haushalten kleiden, hat Zimmermann an die 100 Mundschutze an eine Wand genagelt. Keiner jedoch ist wie der andere, sie sind aus Bronze, Porzellan, Aluminium und Keramik geformt oder gegossen. Filigran verziert, detailverliebt gestaltet, als hätte Zimmermann jedem Mundschutz ein eigenes Leben eingehaucht.

Hintergründige Anspielungen

Sehen, reagieren und assoziieren: Die Werke kommen gewissermaßen zu ihm. Mit seinen Arbeiten reagiert der 1953 in Büchenau in Baden geborene Zimmermann, der in Karlsruhe bei Hans Kindermann, Wilhelm Loth, Hiromi Akiyama und Otto Herbert Hajek studierte, auf Objekte und ihre Bedeutung, treibt sie weiter oder auch ad absurdum.

Nichts, was ihm begegnet, scheint sicher vor seinen Assoziationen. Aussortierten Majolika-Bruch zum Beispiel hat er im Jahr 2005 neu gegossen zum Belag für riesige „Majoburger“ verwandelt, die vor fettglänzender Keramik-Optik nur so triefen. Einfallsreich verbindet Jürgen Zimmermann profane Gegenstände und deutet sie mit subtilen Eingriffen hintergründig und anspielungsreich um.

Ein Dildo tanzt über dem Antlitz von Papst Johannes Paul II.

Mythologie, Politik und Religion können in seinen Werken ebenso eine Rolle spielen wie der Alltag, das Leben und der Tod. Das zeigen in dieser Ausstellung Beispiele aus etlichen thematischen und ästhetischen Bereichen, in die der Bildhauer und einstige Hajek-Schüler in den vergangenen Jahrzehnten seines Wirkens vorgedrungen ist: So nickt Kunstkenner „Herr Kubera“ in Form eines Püppchens zustimmend in Richtung eines Pudel-Porträts, steht ein wohlgeformter Anus auf einem Sockel, wird via Leinwand ein grüner Haken – unter was auch immer – vor rotem kreisrunden Hintergrund gemacht.

Auf dem Boden liegt ein überdimensionaler „Nicht ganz gebackener Berliner“ (2005), zwei gebackene gibt es im anderen Raum – dort, wo dann auch ein silberner Dildo im Priestergewand auf einem Teller mit dem Antlitz von Papst Johannes Paul II. tanzt und natürlich auch summt.

Mitunter huldigt Zimmermann ganz der Materie: So überließ er etwa der Sonne die Arbeit für die titelgebende „Supernova“ (2021) – einer Reihe hauchdünner Schlagmetall-Blätter aus Kupfer, die Zimmermann dem Sonnenlicht aussetzte und die durch die chemische Reaktion selbst zu strahlenden Kränzen wurden.

An anderer Stelle ist der „Vollmond von hinten“ (2018) zu bestaunen. Zimmermann liebt es, den Kontext zu verschieben, zu irritieren und die Dinge zu verfremden. Nichts ist wie es scheint, Gewissheiten geraten ins wanken. Und das ist sehr inspirierend.