Das öffentliches Leben in Deutschland wird weiter heruntergefahren. Nie war es wichtiger, es sich zu Hause gemütlich zu machen. Dies haben wir zum Anlass genommen, Buchhändler aus der Region um Rat zu fragen, wie sie die Zeit überbrücken.

Welche Bücher Abwechslung in den Alltag bringen, das verraten die Buchhändler mit ihren Tipps.

Dan Vyleta | Smoke

Buchhandlung Hoser + Mende, Karlsruhe

In einer Welt, in der Sünde zu Rauch wird, in der jede Lüge deine Lungen mit schwarzem Rauch füllt und jeder Mord Rußspuren auf deiner Kleidung hinterlässt, die nicht rauszuwaschen sind; In einer solchen Welt leben Thomas und Charlie in einem Internat, in dem ihnen der Rauch ausgetrieben werden soll.

Aber ist es nicht der Rauch, die Sünde, die uns menschlich macht? Auf ihrer Suche nach Antworten finden die beiden nicht nur mehr über den Rauch heraus, sondern entdecken auch eine Verschwörung, die das ganze System zu stürzen droht.

Eine aufregende Geschichte mit oft unerwarteten Wendungen und einzigartigen Charakteren

Michael Christie | Das Flüstern der Bäume

Reisebuchladen, Karlsruhe

Im Jahr 2038 existieren nur noch wenige Primärwälder, die Klimaveränderung hat weite Teile der Welt in eine staubige Wüstenei verwandelt. Auf einer Insel vor der Küste British Columbias führt Jake Greenwood betuchte Besucher durch die „Baumkathedrale“ von Greenwood Island. Von hier aus führt uns die Handlung zurück in die verwobene Geschichte der Familie Greenwood bis 1908 und wieder zurück in die Zukunft. Ein atemberaubendes Familienepos, eine Ökoparabel und ein kleiner Gang durch ein Jahrhundert kanadischer Geschichte – absolut lesenswert.

Max Lucato | Die Weihnachtskerze

Rhema - mehr als nur Bücher, Achern

Alle 25 Jahre wiederholt sich im Herzen England ein Wunder. Vor Weihnachten erscheint ein Engel im Haus des Kerzenmachers Haddington und berührt eine seiner Kerzen. Denjenigen, der diese Weihnachtskerze erhält, erwartet großer Segen. Die Haddington aber stehen vor einer schweren Entscheidung: Wem sollen sie die Kerze schenken? Wer wäre ein würdiger Empfänger?

Jutta Nymphius, Julia Christians | Mehr Schweinchen

Lettera Buchhandlung, Birkenfeld

Als Theas Meerschweinchen stirbt, besorgen Mama, Papa und Bruder Jo jeweils heimlich ein ähnliches, um ihr die Trauer zu ersparen. Welch ein Durcheinander. Thea merkt natürlich sofort, dass da 3 Neue sitzen und ihrem Frodo eine würdige Beerdigung zu steht. Sehr humorvoll wird mit dem Thema „Tod eines Haustiers“ umgegangen und zeigt, besonders uns Erwachsenen, dass Kinder auch mit einer traurigen Wahrheit manchmal besser umgehen können als wir denken.

Wolfgang Burger | Der sanfte Hauch des Todes

Buchhandlung Braunbarth, Bruchsal

Ein neuer Fall für den Heidelberger Kommissar Alexander Gerlach. Auf einer einsamen Waldlichtung oberhalb von Rohrbach wird die verstümmelte Leiche eines jungen Mannes gefunden. Er ist nicht zu identifizieren, denn er hatte keine Papiere bei sich. Die Todesumstände und die Umgebung sind sehr ungewöhnlich und lassen auf einen Ritualmord oder Racheakt schließen. Auch dieser 17. Kriminalfall bietet viel Spannung und führt den Leser an Plätze in Heidelberg und der unmittelbaren Umgebung, die vielen Menschen aus der Region bekannt vorkommen werden.

Dan Brown | Eine wilde Symphonie

Bücherecke, Eggenstein-Leopoldshafen

Dieses fantastische Buch, nicht nur zum Lesen, sondern auch zum Hören, gehört in jedes Kinderzimmer. Dan Brown und die Zeichnerin Susan Batori haben ein kleines Kunstwerk geschaffen. Die Maus Maestro führt durch das Programm und stellt uns alle ihre tierischen Freunde vor. Für jedes einzelne Tier, sei es eine Katze, ein Rochen, ein Gepard oder ein Frosch gibt es eine Seite voller Reime und wunderbaren Illustrationen und die passende Musik aus der App dazu.