Das „Little Happiness“ in Straubenhardt ist dieses Jahr das wohl größte „Festival“ der Region. Am Mittwoch startete die kleine Konzertreihe mit Max Giesinger.

Mit Pandemie-bedingt nur 1.100 Besuchern erinnert das „Little Happiness“ fast ein bisschen an die Anfänge des Happiness-Festivals, das vor Corona noch zehn Mal so viele Besucher auf den großen Wiesen vor Schwann versammelt hatte.

Vor gut zwei Jahrzehnten sorgten bei der damaligen Fete des örtlichen Jugendclubs regionale Bands für eine ausgelassene Stimmung, und auch in diesem Jahr lieferte ein Künstler mitten aus der Heimat den stimmungsgeladenen Auftakt – allerdings kein anderer als Chartstürmer Max Giesinger.

Der 32-Jährige gebürtige Waldbronner eröffnete am Mittwochabend das trotz reduzierter Besucherzahl in diesem Jahr größte Festival in der Region und begeisterte das Publikum mit seinen bekannten Titeln, aber auch mit brandneuen Hits seines geplanten vierten Albums – und jeder Menge badischer Sympathie.