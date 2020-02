Maler Peter Dreher gestorben: Bilderserie „Tag um Tag guter Tag“ bekanntestes Werk

Anzeige

Der Maler Peter Dreher ist tot. Er starb im Alter von 87 Jahren, wie aus seinem engsten Kreis bekannt wurde. Dreher wurde bekannt durch seine Serie „Tag um Tag guter Tag“, mit der er Mitte der 1970er-Jahre begann und die über die Jahrzehnte auf über 5.000 kleinformatige Gemälde anwuchs.

Daneben entstand eine große Anzahl weiterer Werke, in denen sich der Künstler Schwarzwaldansichten ebenso widmete wie New Yorker Straßenszenen.

Drei Jahrzehnte Professor in Freiburg

Dreher wurde am 26. August in Mannheim geboren. In den 1950er-Jahren studierte er an der Kunstakademie Karlsruhe bei Karl Hubbuch, Wilhelm Schnarrenberger und Erich Heckel.

1958 erhielt er den damals hoch renommierten Kunstpreis der Jugend, 1965 übernahm Dreher die Leitung einer Malklasse in der (heute nicht mehr existierenden) Freiburger Außenstelle der Karlsruher Akademie. Sein berühmtester Schüler ist der Künstler Anselm Kiefer.

Internationale Beachtung

Werke Drehers waren zuletzt auch auf der art Karlsruhe zu haben, nicht zuletzt bei der König Galerie. Die in Berlin, London und Tokyo etablierte Galerie hat mit einer großen Präsentation mit Werken aus der Serie „Tag um Tag“ wesentlich dazu beigetragen, dass Drehers Werk mehr und mehr internationale Beachtung findet.

