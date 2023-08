„Sie mögen verärgert sein über Manches, aber ich kann Ihnen versichern: Während Sie sehen und hören, werden Sie niemals gelangweilt sein.“ Vor gut vier Jahrzehnten fielen diese Worte. Friedelind Wagner sprach sie vor dem Portal des Festspielhauses in Bayreuth ins Mikrofon.

Die Enkelin des Komponisten Richard Wagner leitete damit einen Dokumentarfilm von Classica ein über den ersten Mitschnitt einer Inszenierung der Bayreuther Festspiele: „The Centenary Ring production – backstage, 1976“ aus den Jahren 1979 und 1980 führt hinter die Kulissen einer viel beachteten Produktion. Der so genannte „Jahrhundert-Ring“ in der Regie des damals erst 31-jährigen Film- und Schauspielregisseurs Patrice Chéreau in der musikalischen Leitung von Pierre Boulez gilt als Sinnbild für die Bayreuther Festspiele der Neuzeit.

Viel Ärger, aber niemals Langeweile – so lässt sich auch der aktuelle „Ring des Nibelungen“ in der Regie des ebenfalls noch jungen Regisseurs Valentin Schwarz umreißen. Zum neuen Jahrhundert-Ring dürfte er sich aber nicht mausern. Bei vielen im Publikum ist sie erneut durchgefallen und am Montagabend im Festspielhaus ausgebuht worden. Doch gab es diesmal deutlich mehr begeisterte Zuschauer als noch im Vorjahr.

Hoch und Tief im Wagner-Wirbel: Beeindruckende Momente treffen auf dramaturgische Schwächen

Zu viele Ungereimtheiten bleiben auch im zweiten Jahr dieser Inszenierung bei den Bayreuther Festspielen 2023 in der „Götterdämmerung“. Es verfestigt sich leider der Eindruck, der Dramaturgie sind im Finale die Ideen ausgegangen dafür, aus der grundsätzlich spannenden Umdeutung von Richard Wagners Sagen-Mix eine runde Sache zu schmieden.

Dabei sind die ersten drei Abende diesmal sogar noch fesselnder als bei der Premiere im vergangenen Jahr. Das liegt an der großartigen Besetzung, die nicht nur musikalisch Glücksmomente beschert, sondern auch darstellerisch mit viel Spielfreude der intensiven Personenführung von Valentin Schwarz folgt. Man merkt dieser Inszenierung an, dass es ein Geben und Nehmen zwischen allen Beteiligten ist.

Neue Pfade in alten Sagen: Die gewagte Transformation von Wagners „Ring“

Besonders fällt dies auf bei Wotan-Darsteller Tomasz Konieczny. Er sei einer der besonderen Darsteller, mit denen man nicht viel Worte wechseln müsse. „Er hat die Rolle zu seiner eigenen gemacht“, sagte Valentin Schwarz bei einer Podiumsdiskussion des Richard Wagner Verbands International am vergangenen Freitag im Kunstmuseum in Bayreuth. „Manchmal habe ich das Gefühl, er kennt den ‘Ring’ besser als ich.“

Sehr frei nach Wagner führt Valentin Schwarz die Figuren der komplexen Handlung im „Ring des Nibelungen“ in andere Wege und Abgründe, auf andere Gipfel und Höhepunkte. Sein „Ring“ ist ein Drama der Gegenwart und eines über Traumata, die sich in Familien über Generationen weitervererben. Der Ring ist daher auch kein Gold, sondern ein Kind – wie überhaupt Kinder in seiner Deutung im Mittelpunkt stehen als die Leidtragenden aller Fehler und Laster, die Eltern begehen.

Verfeinerte Visionen: Überarbeitung und deutliche Botschaften in Schwarz’ „Götterdämmerung“

Um seine gewagte Neudeutung mit ihren vielen Strängen besser verständlich zu machen, haben Schwarz und sein Team gemäß der Idee von der „Werkstatt Bayreuth“ manche Details an der Inszenierung überarbeitet. So deutet etwa Hagen in der „Götterdämmerung“ in dem Moment, da er vom „Ring“ singt, mit den Zeigefingern plakativ auf das Mädchen vor ihm.

Auch wird der Weltenbrand im Finale markanter angerissen. Catherine Foster als Brünnhilde überschüttet sich mit Benzin. Außerdem baumelt Göttervater Wotan – am Ende erhängt vor einem Himmel aus Neonröhren.

Auch die Konflikte etwa zwischen Siegfried und Hagen oder Wotan und Fricka unterstreicht Schwarz durch eine noch fesselndere Personenregie und starke szenische Momente.

Uneingeschränkten Jubel erfuhr zu Recht die Musik. Pietari Inkinen, der das Dirigat 2022 aufgrund einer Corona-Infektion kurzfristig an Cornelius Meister abgeben musste, steigerte sich vom noch etwas uneinheitlichen „Rheingold“ bereits in der „Walküre“ zu einem sehr beeindruckenden Übersetzer von Wagners Partitur in glühende Klänge. Sein „Ring“ ist leidenschaftlich und zugleich eine fesselnde Erzählung.

Starke Solisten mit Brünnhilde aus Karlsruher Schmiede

Die Solistenriege lässt kaum Wünsche offen. Catherine Foster als Brünnhilde (in den Teilen „Walküre“ und „Götterdämmerung“) und Andreas Schager als Siegfried sind das Traumpaar dieser Produktion. Für sie gibt es frenetischen Applaus. Besonders gefeiert wird auch Mika Kares für sein beeindruckendes Debüt in Bayreuth als finsterer Siegfried-Mörder Hagen. Weitere Stars der Tetralogie sind Olafur Sigurdarson (Alberich), Christa Mayer (Fricka, Waltraute), Michael Kupfer-Radecky (Gunther), Arnold Bezuyen (Mime) und auch Daniela Köhler, die in Karlsruhe studierte, stößt mit ihrem Timbre als Brünnhilde (in „Siegfried“) auf großen Zuspruch.