Monet für fast 111 Millionen Dollar versteigert

New York (dpa) – In New York sind die wohl teuersten Heuhaufen aller Zeiten versteigert worden: Das Gemälde «Meules» des Impressionisten Claude Monet (1840-1926) kam in der Nacht zum Mittwoch beim Auktionshaus Sotheby’s für 110,7 Millionen Dollar (98,8 Millionen Euro) unter den Hammer.

Damit handelt es sich bei dem Bild, das Heuhaufen in der Sonne zeigt, nach Angaben von Sotheby’s um das wertvollste jemals versteigerte Gemälde des Franzosen. Zudem sei es das erste impressionistische Werk, das bei einer Auktion mehr als 100 Millionen Dollar eingebracht habe.

Sieben Bieter hätten sich acht Minuten lang einen Wettstreit um das Meisterwerk geliefert, bis der Preis auf die Rekordsumme gestiegen war. Das Bild ging schließlich an einen Mitbieter im Raum, der anonym bleiben wollte. Die Kunsthändler hatten es zuvor lediglich auf 55 Millionen Dollar taxiert. Bei seiner letzten Auktion vor 33 Jahren war «Meules» noch für 2,53 Millionen an den Meistbietenden gegangen.

Unter den versteigerten Werken befand sich auch ein Porträt, das Pablo Picasso von seiner neuen Frau Jacqueline angefertigt hatte. Es erzielte 54,9 Millionen Dollar (knapp 49 Millionen Euro). Zuvor war bei den traditionellen Frühjahrsauktionen in New York bereits ein Bild von Paul Cézanne, das einst dem Verleger S.I. Newhouse Jr. gehört hatte, für 59,3 Millionen Dollar vom Auktionshaus Christie’s versteigert worden.

In weiteren Auktionen in den kommenden Tagen soll unter anderem ein Bild von US-Künstler Mark Rothko verkauft werden.