Museen in Karlsruhe und Frankfurt halten an geplanten Ausstellungen fest

Auch nach der Absage zweier großer Ausstellungsprojekte sollen die Kontakt ein den Iran weiter gepflegt werden. Das ist sowohl aus dem Badischen Landesmuseum als auch aus dem Archäologischen Museum Frankfurt am Main zu erfahren.

Es ließ sich alles so schön an. Im Herbst 2017 reiste eine Delegation unter Leitung von Baden-Württembergs Kunststaatssekretärin Petra Olschowski in den Iran. Mit dabei: Direktorinnen und Direktoren staatlicher Einrichtungen, Ministerialbeamte, eine Handvoll Journalisten. Gespräche mit Repräsentanten bedeutender iranischer Institutionen wurden geführt, Vereinbarungen getroffen.

Alles sah danach aus, als würde sich die Hoffnung auf Normalisierung, die gerade junge Menschen bewegt, wenigstens auf kulturellem Gebiet erfüllen. Etwa bei einem Großprojekt, das sich das Badische Landesmuseum (BLM) vornahm.

Versicherungen sagten ab

Getreu der Linie des Hauses, das Publikum verstärkt mit den Kulturen Südosteuropas des Mittelmeerraums und des Nahen Ostens vertraut zu machen, war für kommenden Oktober eine Ausstellung mit dem Titel „Die Perser – Am Hof der Großkönige“ geplant. Erste Abkommen, die Eckart Köhne, der Leiter des BLM während der Iran-Reise vor zweieinviertel Jahren getroffen hatte, waren bekräftigt worden. Alles schien auf bestem Wege. Nur die weltpolitische Lage verschlechterte sich. Mit der Folge: Köhne sagte das Vorhaben ab. Gezwungenermaßen, denn weder Kunsttransportunternehmen noch Versicherungen wollten letztlich Verantwortung für kostbare Museumsstücke übernehmen..

Auch Frankfurt betroffen

Karlsruhe war nicht allein betroffen. Auch das Archäologische Museum in Frankfurt am Main musste sich den verschärften Bedingungen unterwerfen. Und zwar kurzfristig: Bereits am 25. März sollte die Ausstellung „Tod im Salz“ eröffnet werden. Dort wäre ein spektakulärer Fall behandelt worden: Zur Zeit des Achaimeniden-Reichs, das sich in seiner Hochzeit von Makedonien bis fast an den Indus, vom Kaukasus bis nach Libyen erstreckte, ereignete sich in einem Salzbergwerk ein Grubenunglück. 2.400 Jahre später legten Archäologen die mumifizierten Körper frei. Nicht nur Körper, sondern auch Gebrauchsgegenstände wurden gefunden. In Frankfurt und danach beim Kooperationspartner Bergbaumuseum Bochum wären die originalen Funde erstmals gezeigt worden.

Köhne reist wieder nach Teheran

„Wir waren bereits auf der Zielgeraden“, erklärt Natascha Bagherpour Kashani. Die Leiterin der Abteilung „Klassische Archäologie/ Alter Orient“ betont aber auch, dass man die über Jahre aufgebauten guten Kontakte weiter pflegen und „dran bleiben“ will. Ähnlich äußert sich Julia Linke, die Kuratorin der Karlsruher Perser-Präsentation. Das Vorhaben sei keinesfalls abgesagt, sondern lediglich verschoben, sagt die Archäologin, die sich auch auf den vorderasiatischen Raum spezialisiert hat und deren fachlicher Schwerpunkt bei den Achaimeniden liegt. So werde denn auch BLM-Direktor Köhne im Mai nach Teheran reisen, um die Kontakte in den Iran nicht abreißen zu lassen.

Er darf sich dabei ministerieller Rückendeckung sicher sein. Staatssekretärin Olschowski macht deutlich: „Es ist uns sehr wichtig, dass der gute fachliche Austausch zwischen dem Badischen Landesmuseum und dem Nationalmuseum nicht abbricht, und wir werden die weitere Zusammenarbeit von Landesseite auch gerne unterstützen.“

„Glory of Greek and Roman Art“

Was das Badische Landesmuseums und seine iranischen Partner angeht, so ist da zumindest eine Basis geschaffen. „Das war eine wunderbare Zusammenarbeit, da hätten beide Seiten davon profitieren können,“ gibt die Karlsruher Kuratorin Linke zu verstehen. Als sie selbst erstmals nach Teheran flog, haben die Arbeiten an der Ausstellung „Die Perser – Am Hof der Großkönige“ rasch Fahrt aufgenommen. Ebenso rasch sei man wieder ausgebremst worden, so Linke. Dabei ergab sich das Problem aus einer eigentlich vorbildlichen Grundkonzeption. Als Gegenleistung für die Leihgaben aus dem Orient wollte das BLM für eine Ausstellung mit dem Titel „Glory of Greek and Roman Art“ 150 Objekte aus seinen Beständen an das Nationalmuseum in Teheran entleihen. Für den Transport in den Iran hätte sich noch ein Versicherer gefunden. Nur für die Zeit der Ausstellung ließ sich kein international anerkanntes Unternehmen vertraglich binden.

Auf das Scheitern gefasst

Wirklich überraschend kam das (vorläufige) Aus nicht. Seit der Atomdeal mit dem Iran unilateral von den USA aufgehoben wurde, habe man sich auf ein Scheitern der Pläne gefasst gemacht, berichtet Natascha Bagherpour Kashani vom Frankfurter Archäologie-Museum. Deswegen heißt es dort wie in Karlsruhe: „Wir machen auf jeden Fall weiter.“ Allerdings, sagt Bagherpour Kashani gebe es ein neues Problem – das Corona-Virus.