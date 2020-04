Anzeige

Zwei Sekunden, die die Welt bedeuten? Oder nur ein kurzer Rhythmus des einen, den kein Mensch im Song des anderen wieder erkennt? Plagiat ist Plagiat und muss geahndet werden, könnte man meinen. Doch was, wenn eine Idee am Ende völlig neue Wege nimmt? An diesem Donnerstag will der Bundesgerichtshof Klarheit schaffen – in der Sache Kraftwerk gegen Moses Pelham.

Gespannt und betroffen ist aber die gesamte Musikbranche. Auch Vilko Zanki. Der Musiker, Produzent und Musikverleger hat gemeinsam mit seinem Bruder, dem im vergangenen Jahr verstorbenen Edo Zanki, schon seit Jahrzehnten in damals angesagten Studios in München und Berlin gearbeitet.

Mitte der 1970er Jahre gründeten die beiden in einer ehemaligen Zigarrenfabrik in Karlsdorf das Kangaroo Tonstudio und arbeiteten seither mit Stars wie Herbert Grönemeyer oder Xavier Naidoo zusammen. In dieser strittigen Frage allen gerecht zu werden, sei alles andere als einfach, erklärt der erfahrene Produzent im Interview.

Herr Zanki, seit vielen Jahrzehnten gehen Songs durch Ihren Kopf und über Ihren Tisch. Da ist doch bestimmt was dabei, was man so oder so ähnlich schon mal gehört hat. Je nachdem wie das Urteil ausfällt: Müssen Sie etwas befürchten?

Vilko Zanki: Nein. Das hat etwas mit der generellen Haltung im Musikbusiness zu tun.

Welche Haltung haben Sie zu diesem Rechtsstreit?

Als Musiker, Produzent und Musikverleger soll man kreative Arbeit nicht ausbremsen. Auf der anderen Seite darf man auch nichts bewusst klauen. Hier die richtige Balance zu finden, das ist nicht so leicht.

Man inspiriert sich ja gegenseitig. Vilko Zanki, Musiker, Produzent und Musikverleger

Welche Balance? Man könnte meinen, das es ein ungeschriebenes Gesetz ist, fremde Ideen nicht als eigene zu verkaufen. Warum sind die Grenzen so schwer zu ziehen?

Kein Meister ist vom Himmel gefallen. Man inspiriert sich ja gegenseitig. Der Alltag des Musikbusiness spricht da seine eigene Sprache.

Gibt es denn Beispiele aus Ihren Produktionen, in die Sie nach vorheriger Absprache bestehende Sounds oder Melodien übernommen haben?

Nein. Wir arbeiten viel mit Künstlern, die ihre eigenen Songs mitbringen. Und dann hängt das Sampling ja auch stark mit dem Musikstil zusammen. Im Rock oder Pop ist der Klang meistens das Entscheidende und wichtiger als die Spielwiese der Sounds. Wenn man aber im Rap oder Hip-Hop zuhause ist, kann es einem leichter passieren, dass man etwas übernimmt – absichtlich oder auch unbewusst.

Wie kann so etwas unbewusst passieren?

Wir Musiker wurden und werden immer wieder aufs Neue inspiriert von der Kunst anderer. Manchmal geht das so weit, dass es einem gar nicht bewusst ist, es aber im Entstehungsprozess auffällt. Bis dann einer sagt: „Moment mal, das erinnert mich doch an was!“ Daher ist auch die Arbeit im Studio mit Kollegen so wichtig.

Wenn der Ursprung noch erkennbar ist, dann muss man mit dem Urheber sprechen. Vilko Zanki, Musiker, Produzent und Musikverleger

Das würde ja bedeuten, man kann am Ende gar nichts dafür, wenn man Sounds „klaut“?

Man hört etwas, findet es gut und das kann so weit zurück liegen in der Vergangenheit oder auch so essenziell sein, dass es zu etwas Neuem inspiriert. Dieser Funken entwickelt sich beim Entstehen eines Songs im Studio meistens weiter. Und dann wird zum Beispiel ein Loop durch ein anderes Instrument ersetzt, sodass die anfangs noch fremde Idee am Ende vielleicht gar nicht mehr zu hören ist oder überhaupt nicht mehr wirklich vorhanden.

Wenn der Ursprung aber noch erkennbar ist, dann muss man mit dem Urheber sprechen. Es gibt klare Vorschriften der Gema. Wenn man sich daran hält, gibt es doch immer auch Wege miteinander zu reden. Kommunikation ist der Schlüssel und die Lösung für vieles.

Was offenbar nicht immer gut funktioniert, wie man am Beispiel sieht.

Das Ganze ist nicht ohne. Ich bin sehr gespannt. Ich verstehe die Situation und fände es gut, wenn es endlich mal Klarheit gibt.

Was denken Sie: Wie fällt das Urteil aus?

Da bin ich selbst gespannt. Ich habe ja immer gehofft, man findet einen für alle Seiten brauchbaren Weg ohne vor Gericht gehen zu müssen. Aber man wollte eine generelle Entscheidung. Und die warten wir nun alle mit Spannung ab. Denn dieser Rechtsstreit geht ja schon so viele Jahre mit unterschiedlicher Rechtssprechung. Ich bin sehr gespannt.