Musiktheater in Zeiten der Pandemie

Von Nikolaus Schmidt

Statt sich mit der russischen Geschichte an der Wende zum 17. Jahrhundert und dem düsteren Kapitel um „Boris Godunow“ zu beschäftigen, musste sich Frank Castorf mit allerlei Stückwerk begnügen. Als an der Hamburgischen Staatsoper Anfang September der Vorhang über einer der ersten Opernpremiere der Saison hochging, gab es statt Mussorgsky eine Melange aus Ligeti, Händel, Brahms und Weill - eine Produktion von der ein halbes Jahr zuvor, als die Theater geschlossen wurde, noch niemand etwas geahnt hatte.

Die Situation ist symptomatisch: Allerorts mussten die auf Jahre vorausplanenden Opernhäuser ihre Dispositionen über den Haufen werfen. An die Stelle von Chor und Orchestermassen treten vielfach Kammerfassungen und Chöre aus dem Off. So kündigt Zürich zwar für den 20. September tatsächlich einen „Boris Godunow“ an, will aber beim angekündigten „Live-Erlebnis in einer nie da gewesenen Darbietungsform“ Orchester und Chor aus dem zum Aufnahmestudio umfunktionierten Probenraum live zuspielen.

Das Badische Staatstheater Karlsruhe, das am kommenden Samstag zum „Theatertag“ mit Probeneinblicken in allen Sparten lädt (19. September, 11 bis 22.30 Uhr), geht mit der Operette „Die lustige „Witwe“ einen anderen Weg. Das Haus schickt zur Premiere am 17. Oktober seinen Danilo gleich zwei Mal ins Maxim. Genreadäquat wird das Werk in Kaffeehausbesetzung gespielt und um 18:00 sowie 20:30 Uhr in einer bekömmlichen 90-Minuten-Fassung serviert. Für weitere Produktionen ist geplant, das Ensemble in seiner Breite einzusetzen. Aber auch die großen Kollektive sollen durch kreative Lösungen beschäftigt werden, etwa indem die Chorsänger sich im Raum verteilen. Im Fall der „Traviata“ (ab 30. Oktober) hat man sich zu einer chorlosen Fassung entschlossen.

In Pforzheim eröffnet die Spielzeit zwar wie geplant am 18. September mit „Fidelio“. Allerdings wurden die Jubelgesänge der Gefangenen vorab aufgenommen und werden eingespielt, während der Chor im Raum verteilt stumm agiert. Zum Raumkonzept gehört auch, dass die Badische Philharmonie verteilt auf der Hinterbühne agiert. Im Zuschauerraum wird aufgrund der Abstandsregeln Platz für 150 Besucher sein.

Stichwort Abstand: Poulencs Monodram „La voix humaine“, das 40-minütige Telefonat einer verlassenen Frau mit ihrem Liebhaber, hat beste Aussichten, in der Aufführungsstatistik der Spielzeit 2020/21 einen Spitzenplatz zu erklimmen. Lübeck spielt das Stück, Bremen, Dessau und Gera ebenso. Eine andere Telefonoper, Menottis „The telephone“, ist in Lübeck, Freiberg und Gera geplant. Mozarts „Schauspieldirektor“ gibt sich wieder die Ehre, dazu Barockes sowie Arien- und Liederabende, wobei Weimar mit „Warten auf Wunder“, einer „Gala, mit allem was geht“, die Erwartungen auf den Punkt bringt. Auch in München verlegt sich das Nationaltheater verstärkt auf Mozart. Statt „Elektra“ und “Die Frau ohne Schatten“ stehen „Cosi fan tutte“ und „Die Hochzeit des Figaro“ auf dem Spielplan.

Schlechte Zeiten hingegen für Wagner- und Strauss-Sänger. Nur die Deutsche Oper Berlin setzt für ihren neuen „Ring“, dessen Auftakt im Juni mit einem „Rheingold“ auf dem Parkdeck Berühmtheit erlangte. Ende September folgt die „Walküre“, allerdings mit der Einschränkung, dass die Mund-Nasen-Bedeckung auch am Sitzplatz getragen werden muss. Gleiches gilt für Zürich, wo unter diesen Umständen sogar 900 von 1.200 Plätzen besetzt werden dürfen.

Andernorts werden weniger Plätze besetzt, dafür dürfen die Masken während der Vorstellung abgenommen werden. Die angestrebten Auslastungen weisen eine bemerkenswerte Diskrepanz auf: Während die Wiener Staatsoper mit einem so genannten dynamischen Sitzplan bis zu 1.200 ihrer 1.700 Plätze nutzen kann, werden in Dresden nur 300 von 1.300 Plätzen besetzt, in München sogar nur 200 von 2.100.

Frankfurt kommt immerhin auf 390 Plätze, hat zu Saisonbeginn aber auch eher auf „Krz Inhaltlich setzen etliche Häuser zumindest zu Saisonbeginn auf eher kurze Produktionen, die zwei Mal hintereinander geboten werden können. So hatte Frankfurt (390 Plätze) zur Eröffnung am 13. September Ligetis aufwendigen „Grand macabre“ durch Menottis „Medium“ ersetzt und dies am Premierentag gleich zweimal gezeigt.

Das Nationaltheater Mannheim (260 Plätze), das zum Start immerhin die Uraufführung „Dark Spring“ in petto hatte, laboriert in den folgenden Wochen mit so genannten White-Wall-Fassungen, bei denen die Bühnebilder als Projektion erscheinen. Zu den Vorhaben der Stuttgarter Oper (bei voraussichtlich 330 Plätzen) gehören in „Teil 1“ des Jahresprogramms 2020/21 Barrie Koskys aus Berlin ausgeliehene Live-Leinwand „Zauberflöte“ im Stil der 1920er Jahre - nicht nur unter Corona-Bedingungen ein Glücksfall (ab 3. Oktober).