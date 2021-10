Hier wird ein Prinzip durchbrochen. Seit vielen Jahren denkt und arbeitet die israelische Fotokünstlerin Naomi Leshem in Serien. Ihre weltweiten Ausstellungen sind monothematisch. „Runways“ und „Sleepers“ sind Beispiele dafür: Die verschiedensten Start und-Landebahnen dort, schlafende junge Menschen hier hat die in der Nähe von Tel Aviv lebende Künstlerin dafür in Szene gesetzt. Jetzt aber, im Bühler Friedrichsbau und im Drusenheimer Pôle Culturel, geht sie andere Wege. „Fotografische Gespräche - Conversations Photographiques“ setzt auf Bild-Paare.

Dafür hat Leshem ihren Werkkatalog studiert und ganz unterschiedliche Bilder zusammengestellt. Oder sind sie gar nicht so unterschiedlich, wie es der erste, noch oberflächliche Blick suggerieren mag? Nein, sie sind vergleichbar, die Dualität, die Leshems Werken per se innewohnt, wird durch die ungewohnte Gegenüberstellung verstärkt. Länder, Grenzen, Zeit, Geschlecht, Religion, Kultur - die Fotokünstlerin, die in Israel an mehreren Universitäten unterrichtet, nennt eine ganze Reihe von Verbindendem und gleichzeitig auch Trennendem. Welche Botschaft die einzelnen Paare ausstrahlen, über deren Zusammenstellung Leshem lange nachgedacht hat, liegt letztlich am Betrachter. Die Aussage eines Bildes ist für die Fotografin nicht statisch, sie kann morgen anders ausfallen als heute, das gilt gerade auch für sie selbst. Bilder, die sie vor Jahren gemacht hat, sieht sie heute mit anderen Augen an, das ist für Leshem geradezu zwangsläufig: „Meine Welt hat sich verändert, ich habe mich persönlich und künstlerisch weiterentwickelt.“

Ihre Werke in einen neuen Kontext einbetten zu können, gebe ihrer Arbeit zusätzliche Tiefe, sagt sie selbst. Vor allem das Thema Grenze treibe sie schon lange um. Doch es ist nicht nur die „harte“ Grenze zwischen zwei Ländern, die sie im Blick hat. Leshems Kunst lässt sich verorten im Übergang von einer Seite zur anderen, von einem Stadium ins nächste; und sie hält dabei bewusst vieles im Vagen: Wenn sie ihre Hasselblad in die die Hand nimmt, geht sie auf die Suche nach dem „Dazwischen“.

Der Bühler Bürgermeister Wolfgang Jokerst spricht von einem gewissen Stolz der Stadt, diese Ausstellung präsentieren zu dürfen. Dafür betreibt sie einen Aufwand wie nie zuvor bei einer vergleichbaren Ausstellung. Zum Begleitprogramm gehört unter anderem ein Künstlergespräch im Friedrichsbau zwischen Leshem und Jokerst an diesem Sonntag um 17 Uhr, für das unter www.buehl.de/leshem Anmeldungen möglich sind. Vor allem aber ist da die Kommunikationsplattform www.photos-conversations.eu, auf der alle 36 Bildpaare der Doppelausstellung zu sehen sind und auf der die Nutzer Kommentare hinterlassen und Fragen an die Künstlerin richten können. Gestaltet hat die Plattform ein Webdesigner aus Drusenheim - ein weiteres Indiz für den Dialog-Charakter der Ausstellung.

Ein Pflasterstein steht für den Austausch zwischen Bühl und Drusenheim. Leshem hat einen solchen in Europa erworben und in Israel fotografiert. Dieses Motiv ist das einzige, das in der Ass