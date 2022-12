Netflix: Serie „Wednesday“ weiter auf Höhenflug

In gerade einmal zwölf Tagen gehört die von Tim Burton produzierte Mystery-Comedy-Serie „Wednesday“ schon zu den fünf erfolgreichsten Netflix-Serien der Geschichte. Die Serie mit Jenna Ortega (20) in der Hauptrolle der gleichnamigen Tochter der Addams Family schickt sich an, die meistgesehene überhaupt zu werden, wenn es so weitergeht wie bisher.

Die Serie sei schon jetzt „die drittbeliebteste englischsprachige TV-Serie von Netflix“ überhaupt, teilte der Streamingdienst mit – hinter „Stranger Things 4“ und „Dahmer“.

Mit weiteren 411,3 Millionen gestreamten Stunden in der vergangenen Woche (28. November bis 4. Dezember) habe die Produktion ihren eigenen Rekord von 341,2 Millionen angesehenen Stunden in der ersten Woche noch gebrochen. Für den am 23. November gestarteten Achtteiler zählt Netflix nun schon insgesamt 752,5 Millionen Streaming-Stunden. Das geht aus den dienstags publik gemachten Wochen-Hitlisten des Streamingdienstes hervor.

Vor „Wednesday“, die nicht mal 14 Tage online verfügbar ist, stehen jetzt insgesamt bei Netflix nur noch die südkoreanische Serie „Squid Game“, die 2021 in ihren ersten 28 Tagen (andere Zahlen gibt der Streamingdienst nicht heraus) auf gut 1,65 Milliarden Stunden kam, und die vierte Staffel von „Stranger Things“ (1,35 Milliarden Stunden) sowie „Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer“ (856,2 Millionen Stunden) und die fünfte Staffel der spanischen Serie „Haus des Geldes“ (792,2 Millionen Stunden).

Jenna Ortega tanzt sich durchs Netz

Wenn man die Zahl der gestreamten Stunden durch die Länge der Serie teilt (6,8 Stunden), haben schon fast 115 Millionen Haushalte weltweit die Serie „Wednesday“ gestreamt, wie Netflix vorrechnete.

In der düsteren Serie wird das Leben der Tochter der Addams Family beleuchtet. Zum Kult entwickelte sich insbesondere in den letzten Tagen ein Tanz der Hauptdarstellerin, der viral ging in Netzwerken wie Tiktok (#wednesdaydance).

Netflix verkündete, der Hashtag #WednesdayAddams habe mehr als 12 Milliarden Aufrufe auf Tiktok gehabt, auf Spotify habe das Lied „Goo Goo Muck“ von The Cramps im Vergleich zum Vormonat eine Streaming-Steigerung von mehr als 9500 Prozent verzeichnet und von Fans generierte Inhalte des Tanzes – etwa zum Lied „Bloody Mary“ von Lady Gaga – seien in den sozialen Medien viral gegangen und haben demnach für den elf Jahre alten Gaga-Song zu einer Streaming-Steigerung von mehr als 1800 Prozent im Vergleich zum Vormonat auf Spotify geführt.