Neues Konferenzformat in der Region Karlsruhe bringt Kultur und Politik ins Gespräch

Innovative Projekte, mit denen die Kulturbranche auf die Corona-Krise reagiert, waren Thema bei der ersten Kulturkonferenz des Verbunds Kulturregion Karlsruhe. In der Veranstaltung mit dem Thema „Zwischen App und Applaus“ waren sich die Akteure trotz der Unterschiede ihrer Sparten einig, die coronabedingte Digitalisierung auch als Triebfeder und Chance zu begreifen.

So erklärte Solvejg Bauer, Intendantin der Schlossfestspiele Ettlingen: „An Theatern werden jetzt Themen ganz intensiv behandelt, die längst überfällig sind.“ Durch den Einsatz neuer Medien ließen sich beispielsweise nicht nur neue Formate, sondern auch neue Erzählweisen kreieren.

In Baden-Baden konnte man durch die ungewohnte Situation, dass das Kurhaus über längere Zeit nicht durch Veranstaltungen belegt war, mit neuen Medien experimentieren und so eine Lücke im städtischen Kunstangebot schließen. Der türkische Medienkünstler Refik Anadol stellte seine „Digital Dreams“ aus. „Viele junge Menschen haben so den Weg ins Kurhaus gefunden“, sagte Nora Waggershauser, Geschäftsführerin der Baden-Baden Events GmbH.