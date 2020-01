Anzeige

Der Friede von Rastatt im Jahr 1714 beendete nicht zuletzt am Oberrhein eine lange Phase kriegerischer Zerstörungen. Am Verhandlungstisch saßen sich Marschall de Villars und der Prinz Eugen von Savoyen gegenüber. Sie hatten früher gemeinsam mit dem Türkenlouis gegen die Osmanen gekämpft.

Was die gehobene Gesellschaft von Paris heute mit dem Namen Durlach verbindet? Schwer zu sagen. Im frühen 18. Jahrhundert hatte man einigermaßen frivole Vorstellungen von der badischen Residenz. In einem Brief bietet der 80-jährige Marschall Claude Louis Hector de Villars dem immerhin auch schon 70 Jahre alten Prinzen Eugen von Savoyen 1733 an, er könne seine Theaterloge als Ort nutzen, um sich diskret mit Damen zu treffen.

Und er unterstreicht die erotische Nutzbarkeit dieses Ortes, indem er die Loge mit dem „chateau de Monsieur de Bade Dourlack“ vergleicht – eine Anspielung auf die „Tulpenmädchen“ des Karlsruher Stadtgründers Markgraf Karl-Wilhelm von Baden-Durlach, die in den Augen des französischen Hofs schlicht als Mätressen galten.

Marschall trifft Prinz

Oliver Fieg zitiert den Marschall in seinem Beitrag zu einem Sammelband, den er in der Reihe „Oberrheinische Studien“ zum Thema „Rastatt 1714 und der Traum vom Frieden“ herausgegeben hat – jenes Friedens, der damals tatsächlich geschlossen wurde.

Die lustbetonte Anekdote ist ein vergleichsweise heiterer Aspekt der Gegebenheiten, die der Band behandelt. Denn wo vom Frieden geträumt wird, da herrscht erst einmal Krieg. Und die beiden Feldherrn spielten dabei entscheidende Rollen – erst als Verbündete, später als Gegner.

Auf der gleichen Seite kämpften sie, als es gegen die Türken ging. Anfang der 1680er-Jahre wurde Claude Louis Hector de Villars als Gesandter des „Sonnenkönigs“ (Roi-Soleil) Ludwigs XIV. nach Wien geschickt. Dort lernte er den Prinzen Eugen und Ludwig Wilhelm von Baden-Baden, genannt „der Türkenlouis“, kennen, und beteiligte sich an den Feldzügen gegen die Truppen des Osmanischen Reichs in Ungarn. De Villars eigentliche Mission war jedoch eine andere: Er sollte Kurfürst Max-Emanuel von Bayern als Verbündeten Frankreichs gegen die Habsburger gewinnen.

Zankapfel Spanien

Habsburg wurde in Versailles, dem Zentrum französischer Macht- und Prachtentfaltung, als Gegenspieler und Gefahr betrachtet. Zankapfel war Spanien. Der dortige König Carlos II. war ein Opfer habsburgischer Inzucht: schwach von Kindheit an, was seine spanischen Zeitgenossen veranlasste, ihn als „El Hechizado“, den Verhexten, anzusehen.

Mit Karl II. starb die spanische Linie der Habsburger aus. Umso spannender die Frage, wen der sieche Herrscher in seinem Testament als Nachfolger bestimmen würde: Erzherzog Karl, den Sohn Kaiser Leopolds I. in Wien, oder Philipp von Anjou, den Enkel Ludwigs XIV. Karls Wahl fiel auf Letzteren: Einen knappen Monat vor seinem Tod unterzeichnete der 38-jährige König von Spanien ein Testament zugunsten des Franzosen. Die Folge: Krieg.

Die neue Lage betraf auch den Türkenlouis. Gerade noch im Osten damit beschäftigt, den Vormarsch der Osmanen zurückzudrängen, war Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden-Baden mit einem Mal gefordert, gegen die Franzosen und ihre Verbündeten anzutreten.

Mit dieser diffizilen Lage hat sich Max Plassmann in einem Aufsatz auseinandergesetzt, in dem er auf die enormen Belastungen hinweist, denen das Oberrheingebiet ausgesetzt war: Im Pfälzischen Erbfolgekrieg (1688 bis 1697) wurde nicht nur Heidelberg von den Militärs des Sonnenkönigs verwüstet, auch Durlach wurde 1689 in Brand gesetzt.

Nach dem Friedensschluss eine neue Stadt

Die aktuelle Ausstellung „Kaiser und Sultan“ des Badischen Landesmuseums hängt aufs Engste mit diesen Ereignissen zusammen. Nicht nur weil die „Türkenbeute“ des Baden-Badener Markgrafen den Anlass lieferte für die reich bestückte Schau. Sondern auch, weil die Ausstellung nur deshalb in Karlsruhe stattfinden kann, weil einst beschlossen wurde, den Wiederaufbau des Residenzschlosses in Durlach aufzugeben und stattdessen mit der Gründung von „Carols Ruhe“ einen neuen Herrschaftsmittelpunkt zu schaffen. 1715, ein Jahr nach dem Friedensschluss von Rastatt, wurde die neue Stadt gegründet.

Ergebnis einer Rastatter Tagung

Die jetzt vorliegende Aufsatzsammlung ist das erweiterte Ergebnis einer Tagung, die 2014 in Rastatt stattfand. Neben den beiden erwähnten Beiträgen finden sich Texte von Claude Muller, der sich den französischen Eliten und dem Elsass widmet, oder von Ulrike Seeger, die variierende Konzepte für die Rastatter Schlösser untersucht.

Weitere Beiträge stammen von Anton Schindling, Michael Strauß, Susan Richter, Henning Murmann, Sven Externbrink, Carl-Jochen Müller und Jörg Fisch. Sie erhellen einen Frieden, der von den zeitweiligen Gegenspielern Marschall Villars und Prinz Eugen besiegelt wurde und für den Oberrhein das große Aufatmen bedeutete.

Buch

Oliver Fieg (Hg.): Rastatt 1714 und der Traum vom Frieden. Jan Thorbecke Verlag. 222 Seiten, 34 Euro.