Der Badische Kunstverein hat sich der Performance verschrieben: Nach Ausstellungen, die Performance als historische Recherche als Lecture-Projekt und als Hinterfragung der Realität verwendeten, ist in der aktuellen Schau mit Werken von Maja Behan Performance ein Werkzeug der sozialen Praxis. „P wie Performance“ ist der Titel ihrer „Langzeitforschung“ überschrieben, mit der sie Methoden ausprobiert, um Menschen aus unterschiedlichen sozialen Gruppen zusammen zu bringen. Tanz und Performance spielen dabei eine wichtige Rolle.

Ein roter Teppich für alle

Ungewöhnlich ist ihre Herangehensweise auf verschiedenen Ebenen, was sich bereits im großen Oberlichtsaal exemplarisch betrachten lässt: Ein goldener Vorhang versperrt den Blick, dahinter ein Großbild-Monitor, auf dem der Film einer Performance läuft, davor der sprichwörtlich rote Teppich, auf dem man sich aber durchaus niederlassen kann.

Der Film ist hervorgegangen aus der jüngsten ihrer Performances „Throw like a Girl“, in dem sie Künstlerinnen und Soldatinnen unterschiedlicher Ränge zusammenführte. Innerhalb dieses Settings wurden Rollenmodelle, aber auch ihre Funktion und die Gründe für ein mögliches Scheitern thematisiert. „Es sind Frauen, deren Lebenswirklichkeit in Widerspruch zu gängigen Frauenbildern befinden,“ so Maja Behan, die ursprünglich aus Bosnien-Herzegowina stammt, aber in den Niederlanden lebt.

Wie ein solches Zusammentreffen aussehen kann, ist in einer Liveperformance mit den Protagonistinnen dieser Performance im Rahmen einer „Probe“ zu erleben. Damit wird das Werk auch im Kunstverein auf einer weiteren Ebene spürbar, während die nächste Performance bereits den fließenden, die Ausstellungsorte übergreifenden Charakter ihrer Arbeit in sich trägt: Der Waldstraßensaal verwandelt sich in eine Mischung aus Bühne und Probensaal.

Dort treffen sich Frauen aus dem Europäischen Ausbildungszentrum für nukleare Sicherheit am Joint Research Centre in Karlsruhe, die einem Aufruf der Künstlerin gefolgt waren und nun Künstlerinnen und Künstlern begegnen werden. Das Ergebnis dieses Aufeinandertreffens unterschiedlicher Lebenswelten wird im Film dokumentiert, der erst in der nächsten Ausstellung zu sehen sein wird.

Die Unfertigkeit zieht sich als roter Faden durch ihr Werk

Bei den (öffentlichen) Treffen in Karlsruhe steht das Miteinander im Vordergrund, bei dem Hierarchie, berufliche Aufgabe, soziale Stellung negiert werden, bei denen getanzt, geredet und gelacht werden wird und daraus eine „kollektive Intimität“ entsteht, die das Private wie das Öffentliche kritisch hinterfragt.

Ihre Idee ist, „Unruhe zu stiften“, denn sie lädt dazu ein, auch die eigenen gesellschaftlichen Realitäten kritisch zu hinterfragen. So bietet die „Performance-Situation den Möglichkeitsraum für Veränderungen“; die Unfertigkeit zieht sich als roter Faden durch ihr Werk, lädt damit aber auch explizit den Betrachter ein, aus der eigenen Komfortzone herauszutreten und sich auf das (Gedanken-)Experiment des „Was wäre, wenn“ einzulassen.

Zur aktiven Partizipation laden auch die als Archiv verstandenen Tafeln im Lichthof des Kunstvereins ein, bei dem jeden Mittwoch ab 18 Uhr über künstlerische Praxis, aber auch über deren Scheitern und die humorvollen Möglichkeiten, dies zu tun, gesprochen werden wird. Kunst wird in diesem Konzept, in dem Performance als soziale Praxis aufgefasst wird, zum Kapitel einer Erzählung, zu der jede und jeder eingeladen ist, einen Beitrag zu leisten.