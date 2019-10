Peter Kraus: „Ich habe nie gesagt, ich bin ein Rock’n’Roll-Musiker“

Anzeige

Diesmal will er wirklich Adieu sagen: Peter Kraus, im vergangenen März 80 Jahre alt gewordener Rock ’n’ Roll-Star, startet nun seine wohl wirklich letzte Abschiedstournee, die ihn am Freitag, 25. Oktober, auch ins Festspielhaus Baden-Baden führt. Über 60 Jahre im Musikgeschäft, seine Träume von einer Karriere als Filmregisseur und über seine Wünsche für die Zukunft sprach der beliebte Sänger kurz vor dem Tourstart im BNN-Interview.

Wie würden Sie kurz vor der Tour Ihre Stimmung beschreiben: Ist das schon längst Routine, gibt es noch Aufregung oder ist es einfach Vorfreude?

Kraus: Von allem ein bisschen. Ein wenig Nervosität gibt es auch, weil in den letzten Wochen noch viele kleine Dinge zu erledigen waren. Zum Beispiel die Gästeliste. Da gibt es Freunde, die im letzten Moment anrufen und sagen: „Um Gottes willen, du bist ja ausverkauft! Kannst du da noch was machen?“ (lacht). Dann ging es noch um Kostüme, um Änderungen – es ist jedes Mal eine wilde Zeit, bis man endlich loskommt.

Sie hatten ja schon mehrfach Ihren Abschied angekündigt. Was treibt Sie an, jetzt noch einmal auf Tournee zu gehen?

Kraus: Also nach dieser Tournee treibt mich nichts mehr an, das kann ich Ihnen versprechen (lacht). Es ist die fünfte Abschiedstournee, deshalb nennen wir es spaßeshalber auch Jubiläumstournee. Aber die Frage nach dem Antrieb ist leicht zu beantworten: Es ist der Erfolg auf der Bühne. Das Gefühl, nach zweieinhalb Stunden Menschen nach Hause zu schicken, die man glücklich gemacht hat. Das ist einfach mein Beruf, und das hat mir 60 Jahre lang Spaß gemacht. Wir machen uns auch als Musiker gegenseitig glücklich, wenn wir auf der Bühne stehen. Aber 28 Konzerte am Stück unterwegs sein – das ist schon ein Stress. Da darf ja auch stimmlich nichts passieren.

Haben Sie bestimmte Methoden oder Tricks für die Vorbereitung, oder wissen Sie einfach dank Ihrer langen Erfahrung, was Sie Ihrer Stimme zumuten können?

Kraus: Stimmlich hab’ ich überhaupt keine Probleme. Ich kann sehr viel machen, ohne dass die gereizt oder überanstrengt wird, weil ich das Glück hatte, mit 16 Jahren hierfür eine gute Pädagogin zu haben.

Stimmlich hab‘ ich überhaupt keine Probleme.

Als ich mit Rock ’n’ Roll anfing, war ich nämlich ständig heiser und wusste bald: So geht’s nicht weiter, ich muss das Singen erlernen. Das habe ich dann in Privatstunden gemacht. Aber es gibt eine andere Gefahr.

Welche?

Kraus: Mich anzustecken, gerade in dieser Jahreszeit. Bei der vergangenen Tournee bin ich ziemlich krank geworden und habe trotzdem kein Konzert abgesagt. So einen Zustand muss man vermeiden. Deshalb schreibe ich auch nicht, wie so viele andere, draußen noch Autogramme oder posiere für Selfies. Das nehmen mir manche Leute übel, aber es ist einfach zu gefährlich. Dabei würde ich es wirklich gerne machen, schon weil es einfach lustig ist, wenn man jeden Abend vier bis fünf Mal hört: „Meine Mutter hatte sie in Lebensgröße überm Bett“.

Ihre Karrieredauer hätten Sie in jungen Jahren sicher auch nicht erwartet. Wann war denn der Punkt, an dem Sie gemerkt haben, dass diese Rock ’n’ Roll-Geschichte viel länger trägt als es anfangs aussah?

Kraus: Da gab’s viele Punkte. Als ich anfing, habe ich auch bald in Filmen gespielt. Da war ich an allen freien Drehtagen Regieassistent, denn mein Ziel war Regie. Ich wollte Filme machen und dachte damals: Mit 30 schmink‘ ich mich nicht mehr, da will ich hinter der Kamera stehen und ein begnadet guter Regisseur sein. (lacht). So ändern sich viele Dinge. Ich hatte weiß Gott nie das Ziel, mit 80 auf der Bühne zu stehen und Rock ’n’ Roll zu singen. Die Musik, die wir jetzt auf der Tournee bieten, die hätte man damals auch noch gar nicht an den Mann bringen können.

Inwiefern?

Kraus: Chuck Berry hat seine Hits in den 50er Jahren veröffentlicht, aber als Schwarzer hatte er es damals schwer. Weltweit erfolgreich wurden Songs wie „Roll Over Beethoven“ erst, als die Beatles und die Stones sie in den 60er Jahren neu aufnahmen. Bevor das passierte, dachte ich eher daran, Filme zu machen und in Musicals zu spielen. Oder in Operetten, wie es mein Vater gemacht hat.

Ich hatte immer andere Träume.

Ich habe nie gesagt, ich bin ein Rock ’n’ Roll-Musiker. Das wäre mir auch zu einseitig gewesen. Obwohl ich Leute wie Jerry Lee Lewis bewundere: Der hämmert 60 Jahre auf seinem Klavier rum. Wenn’s funktioniert, hämmert er im Stadion, und wenn’s nicht funktioniert, dann hämmert er im Keller. Aber ich hatte immer andere Träume. Ich kann auch nicht erklären, warum die 50er und 60er Jahre immer wieder aufblühen, auch im Design und in der Mode. Es ist einfach so, und darüber bin ich auch happy, weil es mir eben Spaß macht. Ich habe in meinem Leben auch Dinge gemacht, bei denen ich mich mühen und plagen musste. Den Rock ’n’ Roll schüttle ich aus dem Ärmel, und es ist trotzdem kreativ, weil man immer etwas variiert.

Mit Ihrem Programm verbeugen Sie sich also vor Ihren eigenen Vorbildern …

Kraus: Ja, wir spielen nur Songs aus den 50er und 60er Jahren. Das kann man aber nur machen, wenn es die letzte Tournee ist. Dann muss man die Leute auch nicht mit einer neuen CD belästigen, was die echten Fans ohnehin nicht brauchen. Die wollen lieber zehn Mal „Sugar Baby“ hören.

Die echten Fans wollen lieber zehn Mal „Sugar Baby“ als eine neue CD.

Deshalb spielen wir diesmal zwei Stunden lang nur Hits. Wobei: Manche Sachen kennen vielleicht nur die Hardcore-Fans, denn es war auch ein Traum von mir, mal ein paar B-Seiten zu spielen. In den 50er und 60er Jahren waren da einige wunderschöne Nummern dabei, die kaum einer kennt.

Wie nehmen Sie die Entwicklung im Musikgeschäft wahr?

Kraus: Es stimmt mich etwas traurig, dass Konzerte, so wie sich sie mache, aussterben. Also Abende, an denen Musiker auf der Bühne stehen und live spielen und sonst nichts passiert. Vieles, was heute veranstaltet wird, ist eine Partygeschichte. Da laufen Playbacks und es gibt einen Rhythmus, damit die Leute mitklatschen – das ist nicht meine Welt. Ein anderer Trend, der mich eher interessieren würde, sind diese Großereignisse, wo man auf einem Seil über das Stadion schwebend zur Bühne kommt – aber dafür bin ich zu alt (lacht). Deshalb treten wir so auf, wie es in den 50er Jahren üblich war. Bei uns wird man nicht von Konfettikanonen bombardiert und nicht von LED-Scheinwerfern geblendet. Es ist einfach ein Konzert

Und wenn das letzte Konzert vorbei ist: Was sind die Sachen, die Sie noch genießen wollen?

Kraus: Einzelkonzerte wird es schon noch geben, aber keine Tourneen mehr. Ich will nicht mehr die Welt bereisen, ich will nur noch genießen, was ich habe. Ich habe zum Beispiel einen zweiten Wohnsitz direkt in den Weinbergen und bin etwas traurig, dass ich jetzt schon wieder auf Tournee gehe, wenn dort die Weinlese stattfindet. Ich möchte da endlich mal dabei sein.

Termin

Freitag, 25. Oktober, 20 Uhr: Festspielhaus Baden-Baden.