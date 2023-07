Nils Landgren gibt beim Karlsruher Zeltival die Funkmaschine

Karlsruhe. Es beginnt gemächlich: Nils Landgren und seine Funk Unit stellen „Amanda“ vor. Das Saxofon spielt ein prägnantes, kurzes Motiv. Immer wieder, immer beschwörend. Die Hammondsounds gurgeln noch recht sanft vor sich hin, der Bass wummert sanft, das Schlagzeug hält sich auch noch zurück, und der Posaunenmann begnügt sich zunächst mit ein paar entspannten Tönen. Das Publikum im proppenvollen Tollhaus bricht bereits jetzt in Jubel aus, den Nils Landgren mit dankender Geste für die ganze Band entgegennimmt.

Es sind die Vorschusslorbeeren, die heute Abend noch verdient werden müssen. Also ran an die Arbeit, denn festgemauert in der Erden, steht der Funk aus, naja, nicht aus Lehm gebrannt, aber immerhin heute soll es funkig werden, frisch, Gesellen, seid zur Hand.

Die Gesellen zu Landgrens Hand sind der Saxofonist Jonas Wall, der Gitarrist Andy Pfeiler, der Keyboarder Peter Bergander. Magnun Coltrane Price hat sich den E-Bass umgehängt, und Robert Ikiz sitzt am Schlagzeug.

Zurück zu Amanda: Es ist die Eröffnungsnumner von Landgrens neuem Album „Funk is my Religion“, und Amanda ist eine musikalisch etwas scheue Dame. Jedenfalls so lange, bis Landgren die klassische Posaunentechnik klassische Posaunentechnik sein lässt und heftig ins Rohr, nun ja, röhrt. “Rrrrarrrr“ klingt das, wenn man es, naturgemäß unbeholfen, den Buchstaben anvertraut. Es wirkt, die Musik nimmt Fahrt auf. Der Bass knackt knackig und die Gitarre schrammelt wie im Soundtrack zu einem 70er Blaxploitation-Film, dass man vor dem inneren Auge Shaft über den Times Square laufen sieht. Dort hatte der ikonische Privatdetektiv nämlich sein Büro, wie alle Älteren wissen.

Die Titelnummer geht heftig in die Beine

Von nun an rollt der Funk ab. Erstaunlich frisch, erstaunlich cool. Wieso erstaunlich? Weil Nils Landgren, so erfolgreich seine Konzerte sind, so voll mit Publikum seine Auftritte im Tollhaus immer waren, so gut er als Musiker auch ist, manchmal zu einer schlagerhaften Teegebäcksfusion neigt. Der Rezensent hat dies vor einigen Jahren am gleichen Ort erfahren müssen. Diesmal aber nichts davon. Die Titelnummer „Funk is my Religion“ geht heftig in die Beine. Die Band spielt präzise, ist eine wohlgeschmierte Funkmaschine.

Posaunist und Sänger

Alles im Fluss

„Was kann man sich mehr wünschen, frohe Menschen und tolle Mitmusiker auf der Bühne“ freut sich Landgren, der neben der Posaune auch den Gesang abliefert. Ein Gesang, der zurückhaltender ist als sein Posaunenspiel.

Aber das Wichtigste ist ohnehin der Rhythmus, der Fluss des Funk, dem sich die anderen Parameter musikalischen Gestaltens anzuschmiegen haben, dass der Fluss ein Strom werde. Ein Strom, der in vielen Momenten auch vom Blues gespeist wird, ein Strom, in dessen Bett sich auch die harmonischen Eigenarten des Jazz finden lassen, ein Strom, der gelegentlich in breiter Fülle ruhen darf, um im nächsten Moment in Wasserfällen zu brausen. Der Applaus will nicht enden. Insgesamt drei Zugaben werden es am Ende sein.