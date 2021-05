Theaterpointen können auch im Videostream zünden. Den Beweis liefert am Staatstheater Karlsruhe ein junges Regie-Duo mit einer ironischen Geschlechterkampf-Polemik von Sibylle Berg.

Das Timing ist reiner Zufall, aber dennoch erhellend: Gerade als in der Theaterlandschaft angesichts mehrerer Führungskrisen debattiert wird, ob die Macht an der Spitze lieber aufgeteilt werden sollte, kommt am Staatstheater Karlsruhe eine passende Premiere heraus.

Nicht etwa, weil Sibylle Bergs Stück „In den Gärten oder Lysistrata Teil 2“ mit seiner satirischen Komplett-Entsorgung des Patriarchats sich hierzu besonders aufdrängt (auch wenn das hier bloßgestellte Alphatier-Gehabe durchaus mit Führungskrisen zu tun hat). Sondern weil diese deutsche Erstaufführung von einem Regie-Duo umgesetzt worden ist.

Nele Lindemann und Fabian Gross beweisen mit dieser Produktion, die im Rahmen der Europäischen Kulturtage als Stream zu sehen war, dass eine Inszenierung auch ohne allmächtigen Chef-Ansager nicht Gefahr laufen muss, sich zu verzetteln. Und dass aus einer auffällig entspannten Arbeitsatmosphäre, die der Schauspieler Jannek Petri im Zoom-Nachgespräch erwähnte, nicht zwangsläufig Beliebigkeits-Schlendrian folgt: Diese Aufführung kommt rundum auf den Punkt.