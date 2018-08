«Queen of Soul» Aretha Franklin gestorben

Anzeige

Detroit (dpa) – Die legendäre Soul-Sängerin Aretha Franklin ist tot. Die «Queen of Soul» sei am Donnerstag im Alter von 76 Jahren in Detroit an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben, teilte die Recording Academy mit, die für die Verleihung der Musikpreise Grammys zuständig ist.

Franklin sei eine «unvergleichliche Künstlerin» gewesen, mit einer der «tiefgreifendsten Stimmen» der Musikbranche. Die «New York Times» würdigte Franklin als «eine der großartigsten Sängerinnen Amerikas – in jeder Stilrichtung».

«In einem der dunkelsten Momente unseres Lebens können wir nicht die angebrachten Worte finden, um den Schmerz in unseren Herzen auszudrücken», erklärte Franklins Familie in einer Mitteilung. «Wir haben unsere Matriarchin verloren, den Fels unserer Familie», hieß es. «Wir haben eure Liebe für Aretha gefühlt und es hilft uns zu wissen, dass ihr Erbe weiterleben wird.»

Der frühere US-Präsident Bill Clinton sagte, er und seine Frau Hillary trauerten um Franklin. Die Sängerin sei «einer der größten Schätze Amerikas» gewesen. «Mehr als 50 Jahre lang hat sie unsere Seelen berührt.» Der britische Sänger Elton John bezeichnete Franklin als «bedeutendste Soul-Sängerin aller Zeiten». «Der Verlust von Aretha Franklin ist ein Schlag für all diejenigen, die echte Musik lieben: Musik vom Herzen, von der Seele und der Kirche», schrieb John bei Instagram.

Die Musikerin Carole King, die gemeinsam mit Franklin den Hit «(You Make Me Feel Like) A Natural Woman» geschrieben hatte, kommentierte bei Twitter: «Was ein Leben. Was eine Hinterlassenschaft! So viel Liebe, Respekt und Dankbarkeit.» Der Schauspieler Hugh Jackman schrieb, Franklin sei «eine der großartigsten Sängerinnen aller Zeiten» gewesen. «Du wirst von allen vermisst werden.» Sängerin Barbra Streisand schrieb: «Es ist schwer, sich eine Welt ohne sie vorzustellen. Sie war nicht nur eine einzigartig brillante Sängerin, sondern auch ihr Engagement für Bürgerrechte hat die Welt verändert.»

Schon vor einigen Tagen war bekannt geworden, dass Franklin schwer erkrankt sei und Hospizpflege erhalte. Freunde und Wegbegleiter wie der Sänger Stevie Wonder und der schwarze Bürgerrechtler Jesse Jackson hatten die Musikerin daraufhin in ihrem Haus in Detroit besucht. Aktivisten hatten Mahnwachen und Kirchen Andachten angekündigt. Zahlreiche Prominente schickten Genesungswünsche.

Die 1942 in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee geborene Franklin wurde mit Titeln wie «Respect», «Chain of Fools» und «I Say a Little Prayer» berühmt. Für ihren von Gospel und Jazz beeinflussten Soulgesang wurde sie mit 18 Grammys ausgezeichnet. Mehr als 100 Lieder von ihr schafften es in die Charts.

Franklin wurde als erste Frau 1987 in die Rock&Roll Hall of Fame aufgenommen und sang unter anderem für die früheren US-Präsidenten Barack Obama, Jimmy Carter und Bill Clinton, sowie bei der Beerdigung des Bürgerrechts-Aktivisten Martin Luther King. Das Musikmagazin «Rolling Stone» kürte sie 2010 zur «besten Sängerin aller Zeiten» – noch vor Kollegen wie Ray Charles oder Elvis Presley. Im Februar 2017 hatte Franklin ihren Rückzug aus dem Musikgeschäft angekündigt.