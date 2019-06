Rapper Stormzy mit stichsicherer Weste von Banksy

Anzeige

Glastonbury (dpa) – Der britische Graffiti-Künstler Banksy hat eine Weste mit dem Union Jack für den Musiker Stormzy kreiert. «Ich habe eine maßgeschneiderte, stichsichere Weste gemacht und dachte: Wer könnte die wohl tragen? Stormzy in Glastonbury», schrieb Banksy auf Instagram und veröffentlichte ein Bild des Sängers dazu.

Wer hinter Banksy eigentlich steckt, ist unklar: Er hält seine Identität geheim. Berühmt wurde der Streetart-Künstler durch seine gesellschaftskritischen Motive, die plötzlich irgendwo auftauchen.

Hinter der Aktion könnte ein Protest Banksys gegen die vielen Gewalttaten mit Messern in Großbritannien und gegen die Kürzungen im Polizeibereich stecken, vermuteten britische Medien.

Der britische Rapper Stormzy («Gang Signs & Prayer») trug die schwarz-weiße Weste auf dem Glastonbury-Festival, einem der weltweit größten weltweiten Open-Air-Musik-Events im Südwesten Englands.

Der 25-Jährige gab am Wochenende in sozialen Medien an, nichts von der Herkunft seiner Weste mit der britischen Fahne gewusst zu haben. Er sei sprachlos, schrieb Stormzy. Banksy sei für ihn der «größte lebende Kult-Künstler auf dem Planeten Erde».

Der mehrfach für seine Musik ausgezeichnete Stormzy war am Freitagabend aufgetreten – als erster farbiger Solokünstler als Haupt-Act in der 49-jährigen Geschichte des Festivals. Es sei die größte Nacht seines Lebens gewesen, sagte der Künstler.