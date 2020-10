Ausstellung in Karlsruhe

Romy Rüegger verbindet im Badischen Kunstverein die Vergangenheit mit der Gegenwart

Was erzählt ein Wohnungsgrundriss über den Blick auf Frauen in der Gesellschaft? Auf solchen Fragen basiert die Kunst von Romy Rüegger, die in Karlsruhe zu sehen ist.