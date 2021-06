Salzburger Stier wird im Kulturzentrum Tollhaus in Karlsruhe vergeben

Ein besonderes Bonbon erwartet Kabarett- und Comedy-Freunde an diesem Wochenende in Karlsruhe. Mit dem Salzburger Stier gastiert einer der renommiertesten Kleinkunstpreise im deutschsprachigen Raum Mit dabei sind Moritz Neumeier (D). Der Preis, der in der Szene auch „Radio-Oscar“ genannt wird, feiert seinen 40. Geburtstag.

Namhafte Vertreter des Genres der scharfzüngigen Künstlerinnen und Künstler wie Emil Steinberger, Urban Priol, Hanns Dieter Hüsch, Georg Ringsgwandl, Josef Hader, Ottfried Fischer sowie Dieter Hildebrandt kamen in den vergangenen vier Jahrzehnten bereits in den Genuss der begehrten Auszeichnung.

Für Harald Schmidt, Preisträger aus dem Jahr 1986, war der Salzburger Stier „ein sehr wichtiger Schritt in meiner Laufbahn“, schreibt der Kabarettist in einem Beitrag zum Programmheft für die beiden Termine in Karlsruhe. Im Jahr 2014 gastierte der „Radio-Oscar“ schon einmal in der Region: damals im Theater Baden-Baden. In den ersten 15 Jahren war der Preis stets in Salzburg verliehen worden.

Gastgeber des diesjährigen Salzburger Stiers ist der SWR

Ausrichter des Salzburger Stier ist die „Arbeitsgemeinschaft für Unterhaltung deutschsprachiger Sender“. Die zehn Rundfunkanstalten schlüpfen seit dem Jahr 1997 im jährlichen Wechsel in die Gastgeberrolle . Neben dem aktuellen Gastgeber SWR und weiteren ARD-Anstalten gehören dem Verbund unter anderem DLF, ORF, SRF und RAI Südtirol an.

Die Veranstaltungen im Tollhaus erfahren angesichts dieser Konstellation durch Live-Übertragungen im Radio und weiteren Sendungen rund um den Kabarett-Preis auch internationale Beachtung. „Die Verbreitung ist enorm“, freut sich Tollhaus-Chef Bernd Belschner über diese Form der Werbung für das Kulturzentrum.

Live-Publikum im Tollhaus bei der Veranstaltungen

Lange Zeit war unklar, ob wegen der Corona-Pandemie zum Salzburger Stier überhaupt Publikum zugelassen werden darf. Nach der Verschiebung des zunächst Angang Mai geplanten Events und den inzwischen erfolgten Lockerungen der Corona-Vorgaben können an beiden Abenden jeweils 250 Kabarett-Fans das Programm live im Tollhaus verfolgen. Der SWR überträgt beide Termine zudem im Live-Stream.

Der Eröffnungsabend am Freitag, 25 Juni, bringt die Preisträger des vergangenen Jahres auf die Bühne: Florian Scheuba aus Österreich, Sarah Bosetti aus Deutschland, Renato Kaiser aus der Schweiz sowie den Ehrenstier-Preisträger 2021, Joachim Rittmeyer, ebenfalls aus der Schweiz.

Am Samstag, 26. Juni, folgt der Abend der aktuellen Preisträger. Mit dabei sind Moritz Neumeier (D), Thomas Stipsits (A) und Lara Stoll (CH). Die Auszeichnung ist jeweils mit 6.000 Euro dotiert. Moderatorin der Abende ist die Preisträgerin aus dem Jahr 2000: Nessie Tausendschön. Sie bringt auch ihre Band mit nach Karlsruhe.