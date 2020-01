Anzeige

Theater hat viele unterschiedliche Formen – und es gibt mindestens ebenso viele unterschiedliche Impulse dafür, Theater zu machen. „Wahrhaftigkeit ist ein großes Wort – aber es passt am besten auf das, was mich am Theater interessiert“, sagt Marie-Joelle Blazejewski. Damit meint die junge Schauspielerin, die seit Saisonbeginn zum Ensemble des Badischen Staatstheaters Karlsruhe gehört, aber nicht Perfektion. „Das hat eher etwas mit Energie zu tun – mit der Energie zwischen den Schauspielern, dem Raum und dem Publikum.“

Geprägt wurde ihre Sicht aufs Theater unter anderem durch ein nachhaltiges Zuschauererlebnis: „Das erste Mal, dass ich im Theater geweint habe, war bei den Bad Hersfelder Festspielen, als Viola von der Burg den Don Quijote gespielt hat“, erzählt Blazejewski. „Ich kann nicht erklären, warum – es hatte etwas mir ihren Augen zu tun, dass ich nicht mehr wegschauen konnte. Man hatte beim Zuschauen das Gefühl, bei dieser Figur wäre jede Pore offen.“

Das ist noch gar nicht so lange her: 2014 lief diese Aufführung in Bad Hersfeld. Drei Jahre später stand Marie-Joelle Blazejewski schon selbst auf der Bühne der Münchner Kammerspiele: Sie war für ihre Ausbildung an der dortigen Otto-Falckenberg-Schule aufgenommen worden.

Zeitlich also ein relativ kurzer Weg vom inspirierenden Theatererlebnis zur Ausbildung und nun zum ersten Engagement am Karlsruher Staatstheater, wo das Publikum sie in den Stücken „Passion – Sehnsucht der Frauen“ und „Frauensache“ gleich in großen Rollen kennenlernen konnte.

Spät zum Theater gefunden

„Ja, ich habe relativ spät erst zum Theater gefunden“, sagt Blazejewski lachend. Kurios ist das, weil sie aus einer kulturell aktiven Familie kommt: Die Mutter ist Regisseurin und Schauspielerin, der Vater ist bildender Künstler, der Bruder stand beim Bad Hersfelder „Don Quijote“ selbst auf der Bühne. „Bis 15, 16 hatte ich deshalb geglaubt, ich könnte auf gar keinen Fall etwas mit Theater machen“, erzählt die 1995 in Offenbach geborene Schauspielerin. Der Knoten platzte, als an ihrer Schule das Musical „Sister Act“ inszeniert wurde und sie mitmachte: „Da habe ich gemerkt, dass hier etwas ist, das für mich taugt.“

Als „Bauchmensch“ nach Karlsruhe

Nach Karlsruhe kam sie, weil sie als „Bauchmensch“ der Intuition folgte: „Ich hatte hier ein sehr schönes Vorsprechen.“ In ihrem Erstengagement hat sie sich vor allem eines vorgenommen: „Zu lernen, auf der Bühne darauf zu achten, was jetzt gerade da ist, was im Moment gerade passiert.“

Denn es gehöre zwar zum Theater, alles so perfekt wie möglich vorzubereiten. „Aber bei der Aufführung simulieren wir ja, dass etwas gerade in diesem Moment geschieht. Und im besten Fall tut es das auch.“ Dann entstehe ein „flow“, wie sie sagt. „Das Gefühl, dass man sehr viel Kraft investiert hat und dann alles plötzlich ganz leicht wird“ erklärt sie – und fügt lachend hinzu: „Inzwischen merke ich, wenn das passiert – aber ich merke auch, dass es zu nichts führt, wenn ich aktiv versuche, es zu erzeugen.“

Achtsamkeit auf den Augenblick

Diese Achtsamkeit auf den Augenblick sei in „Passion“ sehr gefordert. Blazejewski spielt die jüngste von sieben Frauen: Maj, die junge Schwester der psychisch kranken Rakel. „Diese Figur ist sehr reagierend – und das ist auf dieser akustisch nicht einfachen Bühne eine große Aufgabe.“ Blazejewski spielt diese Figur, die ihre liebende Sorge um die gefährdete Schwester hinter jugendlicher Aufmüpfigkeit verbirgt, mit starker Ausstrahlung.

Ebenfalls sehr präsent ist sie in dem Auftragswerk „Frauensache“ als alleinerziehende Mutter Elke, die wegen einer neuen Schwangerschaft um eine versprochene Arbeitsstelle fürchtet und deshalb abtreiben will. Anfangs wirkt diese Elke auf ruppige Weise entschlossen, doch hinter diesem aus Not entstandenen Panzer lässt Blazejewski immer wieder die lebenszugewandte Energie einer jungen Frau durchschimmern.

In einer weniger differenzierten Darstellung könnte Elke zu einer Mitleidsfigur werden, bei Blazejewski ist sie eine durchaus willensstarke, eigensinnige Person – ein Mensch statt einer Bedeutungsträgerin. Damit trägt sie dazu bei, in diesem eher thesenorientierten Stück tatsächlich Momente von Wahrhaftigkeit aufscheinen zu lassen.

Termine

„Frauensache“ am 9. und 21. Januar, 1. und 21. Februar, 19. und 28. März.

„Passion – Sehnsucht der Frauen“ am 11., 24. und 31. Januar, 20. Februar, 14. März.