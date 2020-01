Seán Treacy Band widmet sich Musik aus Irland

Anzeige

Wenn eine Band seit 24 Jahren aktiv ist, 150 bis 200 Auftritte pro Jahr spielt und geschätzt über 800 Songs im Repertoire hat – ist es dann überhaupt noch eine Herausforderung, eine CD aufzunehmen? „Auf jeden Fall“, versichert Seán Treacy. Und warum? „Weil man sich da selber hört. Und das ist nicht immer schön“, grinst der oft als „Karlsruhes bekanntester Ire“ bezeichnete Sänger und Gitarrist. Wobei er umgehend hinzufügt: „Aber diesmal bin ich mit dem Ergebnis richtig glücklich.“

Das Ergebnis, von dem er hier spricht, ist die erste CD der Band seit sieben Jahren. Der letzte Silberling war zudem eine Live-CD – insofern war es in der Tat keine Alltagssituation für Treacy und seine drei Mitstreiter, sich mit über einem Dutzend Songs ins Studio zu stellen.

Zumal dort nicht nur das Publikum fehlte, dessen Stimmung ja mitunter durchaus auf die Musiker abfärben mag. Auch die „Arbeitszeiten“ waren deutlich anders als gewohnt. „Ich habe Sean noch nie morgens um neun singen hören“, lacht Bassist Claus Bubik. „Aber das Ergebnis war so gut, dass einige von diesen Aufnahmen, die eigentlich nur als ‚Pilotspuren‘ zur Orientierung der Band mitgeschnitten wurden, dann gleich aufs Album genommen wurden.“

Sportlicher Zeitplan

Dabei war der Zeitplan der Band durchaus sportlich – vor einem der Aufnahmetage war sogar ein Konzertabend im Terminkalender. „Da kamen wir erst nachts um drei ins Bett und standen vormittags schon wieder im Aufnahmeraum“, erklärt Gitarrist Andreas Bock Was der musikalischen Dynamik nicht zum Nachteil gereichte, wie Treacy bestätigt: „Wenn man so früh schon loslegt, dann denkt man nicht so viel darüber nach, wie man was spielt – man macht es einfach.“

Eigentlich hatte man das Album bereits vor zweieinhalb Jahren geplant. Doch in diese Zeit fiel der personelle Wechsel am Bass, als Claus Bubik neu an Bord kam und die Band sich erstmal neu eingroovte. „Das war die einzige Umbesetzung seit dem Jahr 2000“, verweist Schlagzeuger und Manager Stefan „Buchi“ Buchholz auf den über viele Jahre gewachsenen Zusammenhalt der Band.

Herausforderungen halten frisch

Wobei er auch weiß, dass diese lange Bandgeschichte manche Beobachter der Szene irritiert: „Schon vor 15 Jahren gab es Leute, die gesagt haben: ‚Das läuft sich tot.‘ Aber davon ist die Band weit entfernt.“ Was auch daran liege, dass man sich immer wieder neue Herausforderungen stelle: Neben ihrem bewährten und sehr breit gefächerten Coverprogramm spielt die Band auch als „Treagles“ eine Hommage an die Eagles, gestaltet als „When Neil Was Young“ Abende mit Neil-Young-Songs oder denkt sich für ihre monatlichen Themen-Dienstage in der Alten Bank wechselnde Schwerpunkte aus – etwa ein Programm voller Songs von Frauen oder eines mit Stücken, die Farben im Titel haben.

Angst, bei so vielen Nummern irgendwann ins Schwimmen zu kommen, hat das Quartett nicht – im Gegenteil: „Manchmal spielen wir auch Songs spontan auf Zuruf – wenn zwei von uns Vieren sagen, sie können den, dann kriegen wir das gemeinsam hin.“

Songs aus Treacys Heimat

Die neue CD widmet sich mit 14 Songs einem Zweig des Repertoires, den die Band stärker in den Fokus rücken will: Musik aus Treacys irischer Heimat. „Das reicht vom Folk à la Christie Moore über U2 bis zum heftigen Rock“, erklärt Treacy. Viele der ausgewählten Songs hätten ihn seit seiner Jugend begleitet, so der Sänger.

Emotional besonders nahe sei ihm der Titel „Child’s Eyes“ von Martyn Travis über die Wahrnehmung, nach Jahren nach Hause zurückzukehren und zunächst zu denken, dass sich dort vieles geändert hat – um dann festzustellen, dass man selbst sich geändert hat und eben nicht mehr alles durch die Augen eines Kindes sieht.

Es ist nicht der einzige Song auf dem Album zum Thema Heimat: Schon die Eröffnung des Albums mit Ralph McTells Song „From Clare To Here“ mit folkigem Picking auf Mandoline und Bozouki, mit Mundharmonika und melodiösem Fretless Bass, schlägt diese Note an. Kein Wunder bei der musikalischen Tradition eines Landes, dessen Geschichte so sehr von Auswanderungswellen geprägt wurde wie jene der grünen Insel.

Aber es gebe auch Songs über Liebe, betont Treacy. „Und über die Liebe zum Alkohol“, lacht Gitarrist Bock – diesem unverwüstlichen irischen Klischee wird in Thin Lizzys Klassiker „Whiskey In The Jar“ nachgespürt.

Alles so schön grün hier

Es dürfte unübersehbar werden, dass diese CD eine Hommage an Treacys Heimat darstellt: „Die Platte hat keinen Titel und das Cover ist einfach nur grün“, kündigt die Band an. Gegen die Betitelung „The Green Album“ würde man sich aber nicht wehren. Treacy selbst ist wichtig, „dass die Leute verstehen, worum es uns geht. Dass man nicht denkt: Was ist denn das für ein Mischmasch? Sondern hört, welche Vielfalt irische Musik haben kann.“

Termine

Release-Konzert am Samstag, 1. Februar, 20 Uhr, Jubez am Kronenplatz.

Zuvor gibt es noch den „Theme Tuesday: Seán Treacy Bunt“ am Dienstag, 21. Januar, 20 Uhr, in der Alten Bank sowie zwei gemeinsame Abende der Treacy-Band mit der Groove Inc. beim Schupi, Durmersheimer Straße 6: 28. und 29. Januar, jeweils 20 Uhr.