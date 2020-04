«Shiloh Ranch»-Star James Drury gestorben

Anzeige

Los Angeles (dpa) – Der amerikanische Schauspieler James Drury, der vor allem in der Rolle des Cowboys «Virginian» in der Western-Serie «Die Leute von der Shiloh Ranch» bekannt wurde, ist tot.

Nach Angaben seiner Assistentin Karen Lindsey starb er am Montag in seinem Haus im texanischen Houston, wie das US-Branchenblatt «Hollywood Reporter» berichtete. Er wurde 85 Jahre alt.

Der gebürtige New Yorker kam in den 1950er Jahren nach Hollywood, wo er in Filmen wie «Die Saat der Gewalt», «Alarm im Weltall» und «Pulverdampf und heiße Lieder», dem ersten Spielfilm mit Elvis Presley, auftrat.

1962 erhielt er eine Hauptrolle in der Western-Serie «Die Leute von der Shiloh Ranch» (engl. Titel «The Virginian»). Drury spielte bis 1971 in allen neun Staffeln den wortkargen Cowboy auf der fiktiven Shiloh Ranch in den 1890er Jahren im US-Staat Wyoming, der nur auf den Namen «Virginian» hört. Die Kult-Serie zählte mit «Rauchende Colts» und «Bonanza» zu den langlebigsten Western-Serien in den USA.