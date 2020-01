Sonaten im Sandwich-Paket

Anzeige

Beethoven boomt. Das Jahr 2020 steht im Zeichen des bedeutenden Komponisten Ludwig van Beethoven (1770 bis 1827), der die Wiener Klassik zur höchsten Reife führte und der Musik der Romantik den Weg ebnete. Er gilt als Titan, als Neuerer, als Rebell und als einer der Größten. Was die Region aus seinem 250. Geburtstag macht, darüber berichten wir in einer losen Serie.

Wild die Mähne, schwer sein Erbe. So mancher hat sich schon die Zähne ausgebissen an Ludwig van Beethoven. Johannes Brahms (1833 bis 1897) zum Beispiel, dessen Mähne weiter unten – nämlich am Kinn – hing. Lange Zeit wusste der Komponist aus Hamburg nur, wie eine Sinfonie nach Beethoven nicht (!) auszusehen hätte. War doch irgendwie schon alles gesagt mit den neun Sinfonien des Bonners, der nach Mozart und Haydn als Vollender der Wiener Klassik in die Geschichte eingehen sollte. Wie soll man sich gegenüber Beethovens Erfindungsreichtum jemals behaupten? Wie nach dieser Fülle sich stets verändernder Klang- und Ausdrucksmittel noch Neues bieten? Heute wissen wir: Es ging. Einen wie Brahms aber bremste es aus. Zunächst. Und da war Beethoven schon 28 Jahre lang tot.

Schweres Erbe für Brahms

Seit 1855 war ein Dritter, ein Freund, nämlich Robert Schumann, dem großartigen Komponisten von Klavier- und Kammermusik im Nacken gehangen: Um berühmt zu werden, müsse Brahms doch endlich in größeren Dimensionen denken: Eine Sinfonie muss her! Leichter gesagt, denn getan. Erste Versuche bogen gleich einer Übersprunghandlung ab in das Klavierkonzert op. 15 und in die Serenade op. 11. Brahms muss schier verzweifelt sein am sinfonischen Erstling. Das übermächtige Erbe Beethovens hing über ihm. Bis „das Ding“, wie er es nannte, fertig war, das der Dirigent Otto Dessoff 1876 in Karlsruhe aus der Taufe hob, sind 14 Jahre vom ersten Entwurf an vergangen.

Beethoven inspiriert oder erschreckt

Der Einfluss Beethovens auf die Musik des 19. Jahrhunderts und darüber hinaus kann kaum überschätzt werden. Diesem Aspekt will sich die Staatliche Hochschule für Musik Karlsruhe im Beethoven-Jahr widmen. Sowohl in Konzerten wie auch in der Lehre soll sich das Jubiläum abbilden.

„Beethoven inspiriert oder erschreckt“, fasst es Thomas Seedorf zusammen. Er leitet das Institut für Musikinformatik und Musikwissenschaft an der Karlsruher Musikhochschule und hat für das Konzertprogramm der Institution eine Reihe konzipiert, die diesem Phänomen nachgehen soll.

Neunte Sinfonie zum Auftakt

Den Auftakt macht das Neujahrskonzert am 18. Januar mit der berühmten 9. Sinfonie. Spannend ist vor allem ein Konzertzyklus, den man in dieser Form wohl nur an einer Musikhochschule erleben kann. Geht es doch dort nicht primär um Besucherzahlen, sondern auch darum, Kompositionen mit wissenschaftlicher Neugierde zu hören. Im konkreten Fall will Thomas Seedorf das Phänomen beleuchten, dass Beethoven grundlegend anders für das Cello schrieb als für die Geige. Es gibt von ihm zehn klavierbegleitete Sonaten für Violine und fünf für Violoncello.

Fünf Sandwiches für Beethoven

An der Musikhochschule werden daraus gewissermaßen fünf Sandwiches: An je einem Abend erklingt eine Cello-Sonate zwischen zwei Violinsonaten, geordnet nach Tonarten. Nicht zuletzt deshalb, weil man dadurch nicht nur in einer der drei großen Schaffensphasen Beethovens bleibt, sondern sich ältere und jüngere Werke begegnen, lasse sich der Komponist in seiner ganzen Vielgestaltigkeit erleben, so Seedorf.

Los geht es mit „Beethoven in A“ (21. Januar). An diesem Abend erlebt man sowohl das Hochvirtuose der Instrumente wie auch die satztechnische Raffinesse des Bonner Komponisten, der selbst ein hervorragender Pianist war. Entsprechend sportlich spielen sich Violine und Klavier auch die musikalischen Bälle zu in der Sonate A-Dur op. 30/1.

Von der Musik zum Eifersuchtsdrama

Recht klassisch gebaut noch ist die Cellosonate op. 69, während man in der berühmten „Kreutzer-Sonate“ nicht nur höchste Virtuosität in der Geige findet. Das der Gräfin Josephine von Deym gewidmete Opus 47 ist so subtil in seinem Gehalt, dass Lew Tolstoi daraus in seiner Novelle „Kreutzersonate“ (1889) ein Eifersuchtsdrama mit tödlichen Folgen ersann. Beethoven ist eben in vielerlei Hinsicht Wahnsinn!

Service: Auftakt ins Beethoven-Jahr beim Neujahrskonzert am Samstag, 18. Januar, ab 19.30 Uhr im Wolfgang-Rihm-Forum von CampusOne – Schloss Gottesaue. Weitere Konzerte: www.hfm-karlsruhe.de