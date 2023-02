Staatsoper zu Ballettchef: „Schwebendes Verfahren“

Nach der Hundekot-Attacke auf eine Kritikerin steht der Choreograf Marco Goecke in der Kritik. Vor einer TV-Kamera rechtfertigte er sich. Die niedersächsische CDU sieht jetzt die Landesregierung am Zug.

Nach seiner Hundekot-Attacke auf eine Journalistin hat sich der Ballettchef der Staatsoper Hannover, Marco Goecke, zunächst nicht öffentlich entschuldigt. Details zu seinem Angestelltenverhältnis am Staatstheater blieben am Dienstag unklar. Ob er weiterhin seine vollen Bezüge erhält, wollte die Staatsoper nicht mitteilen. „Es handelt sich um ein schwebendes Verfahren“, sagte eine Sprecherin am Dienstag. „Daher werden wir uns frühestens am Donnerstag wieder dazu äußern.“

Die oppositionelle CDU-Landtagsfraktion sieht jetzt Niedersachsens Kulturminister Falko Mohrs (SPD) am Zug. Er ist Aufsichtsratsvorsitzender der Niedersächsischen Staatstheater GmbH. „Die Entschuldigung des Ballettchefs ist überfällig“, sagte CDU-Fraktionschef Sebastian Lechner am Dienstag der dpa. „Minister Mohrs muss jetzt als Aufsichtsratsvorsitzender eingreifen und erklären, wie es mit der Personalie weitergeht.“

Angestellt könne Goecke bei der Staatsoper nicht bleiben. „Wir erwarten vom Träger der Staatsoper, dem Land Niedersachsen, dass gehandelt wird“, betonte der Oppositionspolitiker. Lechner bezeichnete den Angriff als „eklig und erniedrigend“ und als „Angriff auf die Pressefreiheit“. Die Polizei hat nach der Attacke Ermittlungen gegen den Ballettchef wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen.

Goecke hatte am Samstagabend im Foyer des Opernhauses in Hannover Wiebke Hüster, eine Journalistin der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, mit Hundekot beschmiert. Zuvor hatte er ihr vorgeworfen, immer „schlimme, persönliche“ Kritiken zu schreiben. In einem am Montagabend im WDR ausgestrahlten Interview sagte Goecke zu der Tat: „Das war absolut im Affekt.“ Sein alter Dackel habe in seine Tasche gemacht, was manchmal in dem Alter passiere. Er habe das Häufchen in eine Tüte gepackt und draußen entsorgen wollen.

Die betroffene Journalistin ging dagegen zunächst davon aus, dass der Angriff geplant war. „Das war Vorsatz“, hatte sie am Sonntag der dpa gesagt.

In einem Interview mit NDR Niedersachsen hatte Goecke eingeräumt, dass „die Wahl der Mittel nicht super“ gewesen sei. Seine Person sei aber über Jahre „beschmutzt“ worden. Die Staatsoper Hannover hatte den 50-Jährigen nach der Attacke suspendiert, ihm Hausverbot erteilt und eine Entschuldigung bei der Frau verlangt.