In der Krise am Staatstheater Karlsruhe hat sich Schauspielchefin Anna Bergmann schnell positioniert: Weiterarbeit mit Peter Spuhler ja, aber nur mit Reformen. Die BNN haben nachgefragt, wie diese aussehen könnten.

An diesem Samstag vor genau vier Wochen erschien in den BNN ein Bericht, dessen Folgen damals nicht absehbar waren. Erstmals traten Mitarbeiter des Staatstheaters Karlsruhe mit ihrer Kritik an der Amtsführung von Generalintendant Peter Spuhler an die Öffentlichkeit.

Dieser Schritt wirkte wie ein Dammbruch und setzte einen umwälzenden Prozess in Gang. Der umstrittene Theaterchef bleibt zwar im Amt, muss aber einschneidende Reformen akzeptieren, etwa durch eine klare Aufteilung von Kompetenzen.