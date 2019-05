Spielplan im Staatstheater Karlsruhe mit Aschenputtel und Struwwelpeter

Anzeige

Rund 30 Premieren und 40 Wiederaufnahmen bietet das Badische Staatstheater Karlsruhe in der Saison 2019/20. Hinzu kommen zahlreiche Sonderveranstaltungen und Konzerte.

Wichtigste Neuerung ist ein Leitungswechsel im Ballett: Nach 16 Jahren übergibt Birgit Keil die Direktion an Bridget Breiner. Die US-Amerikanerin wird mit den Handlungsballetten „Ruß – Eine Geschichte von Aschenputtel“ und „Maria Stuart“ zwei der vier Tanzpremieren selbst choreografieren.

Ballettchefin choreografiert selbst

Breiner bekannte sich bei der Spielplan-Präsentation ausdrücklich zum klassischen Ballett, das sie als „Königsdisziplin“ bezeichnete, sowie zum Genre des Handlungsballetts, das auch Birgit Keils Spielpläne prägte. Für eine gewisse Kontinuität spricht auch, dass knapp die Hälfte des 30-köpfigen Ensembles aus der bisherigen Compagnie kommt. Zudem soll die Kooperation mit Birgit Keils Akademie des Tanzes in Mannheim ebenso fortbestehen wie das Ballettstudio. Das Spielzeitmotto „Von Macht und Verführung“ will Breiner vor allem mit „Maria Stuart“, ihrer Neukreation im Großen Haus, einlösen.

„Don Giovanni“ mit Gala-Prominenz

In der Oper darf bei einem solchen Spielzeitmotto Mozarts „Don Giovanni“ nicht fehlen. Floris Visser, der in Karlsruhe schon mit dem Händel-Oratorium „Semele“ 2017 beste Unterhaltung geboten hatte, wird das Werk inszenieren. Mit dem ersten Kapellmeister Johannes Willig steht ein vorzüglicher Mozart-Dirigent am Pult der Badischen Staatskapelle. Für die Gala am 17. Mai 2020 konnte Spartenchefin Nicole Braunger bereits eine hochkarätige Besetzung ankündigen: Annette Dasch wird die Donna Elvira singen, der berühmte Bariton Michael Volle gibt die Titelrolle.

Musicals von Oper und Schauspiel

Neben weiteren Schwergewichten wie Gounods „Faust“ und Bergs „Wozzeck“ steht auch „Die lustige Witwe“ auf dem Opernplan. Zu den Wiederaufnahmen gehört die erfolgreiche Inszenierung des Musicals „My Fair Lady“. Mit dem Musical „Shockheaded Peter“, das auf den „Struwwelpeter“-Geschichten beruht, steuert zudem auch das von Anna Bergmann geleitete Schauspiel ein Musical im Großen Haus bei. Im Kleinen Haus hat das Schauspiel etliche Uraufführungen angesetzt. Unter anderem bringt Anna Bergmann mit „Passion – Sehnsucht der Frauen“ erneut Stoffe von Ingmar Bergman auf die Bühne.

Stücke zum Klimawandel

Sowohl das Junge Staatstheater wie auch das Volkstheater widmen sich dem Problem des Klimawandels. Das Junge Staatstheater bringt das Klassenzimmerstück „Planet B“ heraus, das auf Interviews mit Jugendlichen zum Thema Klimawandel beruht. Im Volkstheater soll das interaktive Spielesetting „Casino Global“ die Besucher zur Reflektion über das eigene ökologische Verhalten anregen.

