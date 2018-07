«Star Wars: Episode IX» mit Carrie-Fisher-Szenen

Los Angeles (dpa) – Der nächste «Star Wars»-Film mit der Stammbesetzung um Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac und Adam Driver soll auch Szenen mit der 2016 gestorbenen Schauspielerin Carrie Fisher enthalten.

Wie Lucasfilm am Freitag bekanntgab, will Regisseur J. J. Abrams bisher unveröffentlichtes Drehmaterial von Fisher in ihrer berühmten Rolle als Leia Organa verwenden.

«Wir haben Carrie Fisher wie verrückt geliebt», teilte Abrams mit. Sie müsse unbedingt im Finale der Skywalker-Saga erscheinen. In Absprache mit Fishers Tochter, Billie Lourd, hätten sie sich dafür entschieden, bisher nicht gezeigte Szenen von dem Dreh für «Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht» (2015) zu benutzen, sagte Abrams.

Fisher, die in den «Star Wars»-Filmen der 70er und 80er Jahre als Prinzessin Leia berühmt wurde und in den neueren Filmen als Generalin auftrat, war am 27. Dezember 2016 im Alter von 60 Jahren gestorben.

Die Dreharbeiten für «Star Wars: Episode IX» sollen laut Mitteilung am 1. August in London beginnen. Der neunte «Star Wars»-Film soll im Dezember 2019 in die Kinos kommen.