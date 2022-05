Verkauft „Star Wars“ mit der neuen „Kenobi“-Serie jetzt sein Tafelsilber?

Wie viel Fleisch ist noch am Knochen der Weltraumsaga „Star Wars“? Diese Frage wirft die neue Streamingserie „Obi-Wan Kenobi“ in mehrfacher Hinsicht auf – auch mit einem ironischem Augenzwinkern.

Was tut ein Jedi-Meister im Exil? Jedi-Meister sind, wie Millionen Fans der Weltraumsaga „Star Wars“ wissen, die Wächter des Guten und des Gleichgewichts im Universum und somit verehrungswürdige Existenzen. Wenn die neue Star-Wars-Serie „Obi-Wan Kenobi“ um eben einen solchen Jedi-Meister beginnt, ist davon wenig übrig.

Die wackeren Superhelden sind fast vollständig ausgerottet von ihren Gegnern, den bösen Sith, die das korrupte Imperium anführen.

Und der Titelheld schlägt sich verbittert und desillusioniert durch auf einem unwirtlichen Wüstenplaneten, wo sein Tagelöhnerjob darin besteht, mit anderen Aushilfsmetzgern aus einem riesigen Tierkadaver säuberlich portionierte Fleischstücke herauszuschneiden.

Das Franchise wird verwurstet - und zwar mit Ansage

Das wird in der ersten Folge des neuen Sechsteilers auf dem Streamingportal Disney+ derart ausgiebig gezeigt, dass sich ein Verdacht aufdrängt: Es geht hier nicht nur darum, den krassen Kontrast zum einstigen Heldenstatus der Hauptfigur zu zeigen.

Sondern auch um ein Augenzwinkern – ein ironisches Signal dafür, dass man bei Disney durchaus weiß, welche Verwurstung man mit dem Franchise betreibt, seit man dessen Erfinder George Lucas vor zehn Jahren rund vier Milliarden Dollar für die Rechte bezahlt hat.

Um dieses Geld wieder reinzuholen, muss Umsatz gemacht werden. Doch ob das wirklich alle „Star-Wars“-Fans als Anlass zur Freude einstufen? Tatsächlich nämlich ist der Nährwert der Fleischstückchen, die Disney bislang aus dem Korpus der Saga geschnippelt hat, eher überschaubar: Schon Disneys Kinofilm-Trilogie (2015 bis 2019) kam nicht richtig in die Puschen.

Hat Disney die DNA von „Star Wars“ begriffen?

Und sowohl der Filmableger „Solo“ wie auch die Serie „The Book of Boba Fett“ warfen die Frage auf, ob das Team um Chefkoordinatorin Kathleen Kennedy die DNA der Saga überhaupt begriffen hat.

Denn der Erfolg von Lucas’ Originaltrilogie beruhte nicht zuletzt darauf, viele Dinge nur anzudeuten und die Feinzeichnung dann der Fantasie der Fans zu überlassen. Das gelang Disney nur bei der Serie „The Mandalorian“.

Ansonsten betreibt man das Ausbuchstabieren von Details, nach denen eigentlich niemand gefragt hat – und macht das „Star-Wars“-Universum damit nicht reicher, sondern kleiner und langweiliger.

Spagat für Kino- und Streaming-Fans

Mit „Obi-Wan Kenobi“ versucht man nun einen Spagat: Einerseits schickt der Mäuse-Konzern erstmals eine zentrale Figur der Kinofilme ins Streaming-Rennen und stellt so das Tafelsilber des Franchise frisch zum Verkauf. Andererseits wärmt man das Babysitter-Rezept von „The Mandalorian“ auf.

Ein kleines Mädchen (dessen Name hier aus Spoiler-Gründen ungenannt bleibt) wird entführt und von Kenobi gerettet. Was zum Plan der Entführer gehört. Denn eine karrierehungrige Jedi-Jägerin (Moses Ingram) benutzt das Mädchen als Köder, um mit Kenobis Festnahme Eindruck zu schinden bei dessen einstigem Schüler und jetzigem Todfeind Anakin Skywalker alias Darth Vader (Hayden Christensen).

Vader-Röcheln sorgt für Schnappatmung bei Fans

Dessen markantes Röcheln am Ende der zweiten Folge sorgt in Online-Foren bereits für Schnappatmung bei den Fans. Wird es am Ende der Serie erneut ein Duell zwischen Kenobi und Vader geben? Wobei zu fragen wäre: Falls es dazu kommt - welchen Stellenwert in der Gesamtsaga hat dann das eigentlich epochale Duell der beiden im Ur-Film von 1977?

Tatsächlich unterstreicht die Einbindung von Anakin/Vader in die Story eigentlich nur, wie hirnrissig es ist, dass Kenobi ausgerechnet auf Anakins Heimatplaneten Tatooine jahrelang unentdeckt bleiben und auch noch Anakins Sohn Luke dort verstecken konnte.

Aber mit inhaltlicher Logik hat man sich in dieser weit, weit entfernten Galaxis noch nie groß aufgehalten – Hauptsache, die Lichtschwerter und die Bilanzen brummen. Fraglich ist allerdings, wie nachhaltig diese Oberflächenstrategie ist.

Die jüngste Disney-Ankündigung von gleich drei weiteren Serien und mehreren Kinofilmen zu „Star Wars“ lässt eher befürchten, dass man aus dem großen Kadaver erst alles Fleisch herauskratzen und dann auch noch das Knochenmark verhökern will.